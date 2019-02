Visita pastorale del vescovo Claudio Cipolla, settima tappa

Altre nove comunità di fedeli della Bassa Padovana attendono il vescovo Claudio che dal 2 al 10 febbraio, nella settima tappa della sua prima Visita pastorale, incontrerà nove parrocchie che insistono nei territori comunali di Carceri, Vighizzolo d’Este, Ponso, Sant’Urbano e Villa Estense: Carceri, Vighizzolo d’Este, Ponso, Bresega, Sant’Urbano, Carmignano, Balduina, Ca’ Morosini, Villa Estense.

I criteri che guidano la scelta dei gruppi di parrocchie da visitare prevedono, infatti, l’attenzione all’omogeneità territoriale, l’appartenenza comunale ed eventuali collaborazioni ecclesiali in atto.

Il territorio interessato da questa tappa della Visita pastorale vede una popolazione complessiva che sfiora i 9600 abitanti, con un’unica parrocchia sopra i duemila abitanti (Villa Estense); due intorno ai 1600 abitanti (Carceri e Ponso), le altre tutte sotto i mille abitanti; quattro sono i parroci supportati da alcuni collaboratori festivi e da numerosi laici impegnati. È presente un’unità pastorale (Sant’Urbano, Balduina, Ca’ Morosini, Carmignano) e una collaborazione pastorale tra le parrocchie di Carceri, Ponso, Vighizzolo e Bresega.

Il tono della visita pastorale – orientata a vivere la quotidianità e l’ordinarietà della vita parrocchiale – sarà quello dell’incontro di preti, fedeli, gruppi ecclesiali e comunità parrocchiali, ma anche di malati e anziani: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36) è il filo conduttore su cui si muove la presenza del vescovo – che si presenta come figlio, fratello e padre – tra le parrocchie della Diocesi.

Durante i giorni di visita pastorale il vescovo Claudio come di consueto incontrerà i preti (5 febbraio) che operano o risiedono in queste realtà, gli organismi di comunione delle parrocchie (consigli pastorali parrocchiali e consigli per la gestione economica); gli operatori pastorali di tutte le parrocchie (9 febbraio). Non mancherà l’incontro con i giovani (9 febbraio). Del tempo sarà riservato agli incontri personali, ad anziani e famiglie.

Tra i momenti comunitari e le celebrazioni presiedute dal vescovo Claudio ricordiamo :

Sabato 2 febbraio, alle ore 18, messa prefestiva a Carmignano

Domenica 3 febbraio, alle ore 9.30, messa festiva a Ponso e alle 18.30 alla Ciesazza;

Martedì 5 febbraio alle ore 8.30, messa feriale a Ponso;

Giovedì 7 febbraio alle ore 18.30, messa feriale a Ca’ Morosini;

Sabato 9 febbraio alle ore 16.30, messa prefestiva a Bresega, e alle ore 18.15 a Carceri, cui seguirà l’incontro con i giovani.

Domenica 10 febbraio, alle ore 9 messa festiva a Vighizzolo. Alle ore 11 il vescovo Claudio celebrerà l’Eucaristia a Villa Estense: sarà questa l’occasione per inaugurare la riapertura della chiesa a conclusione di un lungo e accurato lavoro di restauro

Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà come di consueto il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” dove si possono trovare: una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale di volta in volta visitata dal vescovo; gli articoli che nel tempo sono stati scritti su quella zona; il profilo della parrocchia, accompagnato da cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa…

Il tutto agli indirizzi:

http://www.diocesipadova.it/la-mappa-interattiva-della-visita-pastorale/