Visita pastorale monsignor Cipolla nei comuni di Pontelongo, Correzzola e Cona

Mons. Claudio Cipolla dal 21 al 30 giugno in visita pastorale alle 11 parrocchie presenti nei comuni di Pontelongo, Correzzola, Cona (Pontelongo, Brenta dell’Abbà, Cantarana, Civè, Cona, Concadalbero, Correzzola, Monsole, Pegolotte, Terranova, Villa del Bosco) e a San Lorenzo di Bovolenta.

Ultima tappa di questo primo anno di Visita pastorale del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che dal 21 al 30 giugno, visiterà 12 comunità parrocchiali: Pontelongo, Brenta dell’Abbà, Cantarana, Civè, Cona, Concadalbero, Correzzola, Monsole, Pegolotte, San Lorenzo di Bovolenta, Terranova, Villa del Bosco.

La Visita pastorale ha, come di consueto, il tono della quotidianità e dell’ordinarietà della vita comunitaria parrocchiale e il vescovo Claudio si presenta alle comunità parrocchiali e ai fedeli come figlio, fratello e padre, sul filo conduttore del versetto degli Atti degli Apostoli: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36).

Durante questi giorni il vescovo Claudio incontrerà: i preti che operano o risiedono in questo territorio (venerdì 21 giugno); i consigli per la gestione economica (venerdì 28 giugno); i gruppi di coordinamento parrocchiale (mercoledì 26 giugno); i genitori e accompagnatori dell’Iniziazione cristiana (domenica 23 giugno); i cresimati di seconda e terza media (giovedì 27 giugno); i giovani (sabato 29 giugno). Ci sarà poi tempo per far visita a famiglie e ammalati.

Tra i momenti comunitari e le celebrazioni presiedute dal vescovo Claudio:

Venerdì 21 giugno a Correzzola presiede i Vespri alle ore 16.30 e la messa alle ore 19

Sabato 22 giugno alle ore 19 messa a Pontelongo

Domenica 23 giugno alle ore 8.30 messa a Terranova e alle ore 10.30 a Civè

Mercoledì 26 giugno alle ore 19 messa a Cantarana

Giovedì 27 giugno, alle ore 19 messa a Brenta dell’Abbà

Venerdì 28 giugno, alle ore 17.30 messa a Monsole e alle 19 a Cona

Domenica 30 giugno alle ore 8 messa a Conetta, alle ore 9.30 a Villa del Bosco e alle ore 11 a Pegolotte.

Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” dove si possono trovare: una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale di volta in volta visitata dal vescovo; gli articoli che nel tempo sono stati scritti su quella zona; il profilo della parrocchia, accompagnato da cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa…

Il tutto agli indirizzi:

http://www.diocesipadova.it/la-mappa-interattiva-della-visita-pastorale/

https://www.difesapopolo.it/Visita-pastorale