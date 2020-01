Visita pastorale: settima tappa del secondo anno nelle comunità del territorio di Cittadella

Settima tappa di questo secondo anno di Visita pastorale per il vescovo Claudio Cipolla che da domani, venerdì 3 a domenica 12 gennaio,incontrerà otto comunità parrocchiali che insistono nel territorio di Cittadella e dintorni: Cittadella-Duomo, Ca’ Onorai, Laghi, Onara, Pozzetto, Sant’Anna Morosina, San Donato, Santa Maria di Cittadella.

La visita pastorale è impostata all’insegna dell’esperienza viva della quotidianità e dell’ordinarietà della vita delle parrocchie, a cui il pastore della Chiesa di Padova si presenta come figlio, fratello e padre.

«Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36) è, infatti, il versetto che accompagna la presenza del vescovo nelle comunità parrocchiali della Diocesi di Padova.

Durante questi giorni il vescovo incontrerà: i preti che operano o risiedono in questo territorio (venerdì 3 gennaio); i referenti dei settori pastorali di tutte le parrocchie (sabato 11 gennaio); i giovani (venerdì 10 gennaio); i consigli per la gestione economica e i consigli pastorali parrocchiali. Tempo sarà dedicato anche alla visita ai malati, alla Casa di Riposo (sabato 4 gennaio)

Tra i momenti comunitari e le celebrazioni presiedute dal vescovo Claudio:

venerdì 3 gennaio , celebrazione della messa alle ore 18.30 al Duomo ;

, celebrazione della messa alle al ; sabato 4 gennaio , al mattino, alle 8.30 , preghiera nella chiesa del Carmine, e alle ore 19 celebrazione della messa a Sant’Anna Morosina ;

, al mattino, , preghiera nella chiesa del e alle celebrazione della messa a ; domenica 5 gennaio , celebrazione della santa messa alla ore 10 a Onara , alle ore 19 a Santa Maria ;

, celebrazione della santa messa alla a , alle ; lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania alle ore 10.30, celebrazione della messa della festa diocesana delle genti nella parrocchia del Duomo di Cittadella ; mentre alle ore 15.30 il vescovo Claudio presiederà la messa nella parrocchia di San Donato;

alle celebrazione della messa della festa diocesana delle genti nella parrocchia del ; mentre alle ore 15.30 il vescovo Claudio presiederà la messa nella parrocchia di San Donato; venerdì 10 gennaio, a partire dalle 15.30 il vescovo incontrerà la cappellania dell’ospedale e visiterà alcuni reparti e alle ore 17.30 celebrerà la messa nella chiesa dell’ospedale;

a partire il vescovo incontrerà la cappellania dell’ospedale e visiterà alcuni reparti e alle celebrerà la messa nella chiesa dell’ospedale; sabato 11 gennaio , celebrerà la messa alle ore 19 a Laghi ;

, celebrerà la messa alle a ; domenica 12 gennaio, alle ore 9.30 celebrerà la messa a Ca’ Onorai e alle ore 18 a Pozzetto.

Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” dove si possono trovare: una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale di volta in volta visitata dal vescovo; gli articoli che nel tempo sono stati scritti su quella zona; il profilo della parrocchia, accompagnato da cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa…

Il tutto agli indirizzi