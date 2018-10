Visita guidata alla chiesa San Michele Arcangelo di Pozzoveggiani

Il ciclo di incontri culturali e visite guidate "Pomeriggi d'Arte 2018-2019" sarà un percorso che andrà a toccare monumenti pubblici e privati più o meno conosciuti della città, che da secoli racchiudono significati e simboli astrologici, astronomici, alchemici ed esoterici. Il primo incontro è la visita guidata alla Chiesa San Michele Arcangelo a Pozzoveggiani.

La piccola chiesa dedicata a San Michele Arcangelo è uno degli esempi più significativi dell’influenza carolingia sugli stili locali, fortemente segnati dalla presenza bizantina. Essa somma in sé culture e simbologie diverse e misteriose. Nella struttura e nelle tecniche costruttive si trovano molti riferimenti alla basilica di Aquileia dell’XI secolo, che mescola influenze nordico-occidentali e tradizione paleocristiano-bizantina, e al cantiere veneziano di San Marco, come testimonia l’utilizzo della struttura a spina di pesce per la costruzione delle mura. I cicli di affreschi presenti all’interno rappresentano una delle più alte testimonianze della pittura romanica nel Veneto.

Programma

Guida: a cura degli storici dell’arte Giuseppe Cilione e Loredana Pavanello con intervento musicale

Durata: circa un’ora

Partecipanti: minimo 20 massimo 30 partecipanti

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 16 ottobre 2018 versando il contributo

Info

