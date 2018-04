Visita a Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo’ Vecchio

Domenica 8 aprile ore 15 - Visita guidata - Un’opportunità per visitare un sito di grande valore architettonico e storico ai piedi dei Colli Euganei.

Il complesso di Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo’ Vecchio rappresenta uno dei più alti esempi, ormai rari, di urbanistica organizzata su un impianto di una Villa Veneta nell’entroterra padovano.

Nel corso dei secoli al Palazzo si sono aggregati l’oratorio, un’osteria, la piazza mercato ed il porto fluviale dando origine a quello che poi è diventato Vo’.

Il normale prezzo del biglietto d’ingresso alla Villa (4 euro intero, 2 euro ridotto per over 65; gratuito per disabili e accompagnatore e bambini fino a 12 anni) viene maggiorato di 1 euro (quindi il prezzo è di 5 euro per il biglietto intero e di 3 euro per il biglietto ridotto).

Per informazioni e prenotazioni

Associazione culturale Creativo’

e-mail: creativo.ac@gmail.com

Sito web: www.creativo01.com

Facebook: Villa Contarini Giovanelli-Venier

Telefono: 342 5756959 (Segreteria) o 340 1173880 (Giuliano)

