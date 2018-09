Visita guidata a Villa Selvatico Sartori a Battaglia Terme

Sabato 15 settembre visita guidata a Villa Selvatico Battaglia Terme.

Dettagli

Quota 14 euro adulti

12 euro bambini 6/12 anni

ritrovo 5/10 minuti prima al cancello d'ingresso (viale s'Elena Battaglia Terme, Padova) se siete in ritardo contattare il 3428587830

durata 1ora e mezza / 2 ore

Prenotazioni: obbligatoria inviando una mail ad affrescoeuganeo@gmail.com

La villa

Scenografica villa seicentesca che domina il territorio di Battaglia Terme dalla cima del colle di Sant'Elena.

Lungo la Strada Statale Padova-Monselice, si ammira sulla vetta di un piccolo colle una bianca e maestosa villa, chiamata Villa Selvatico. La costruzione risale alla fine XVI secolo, quando la nobile famiglia dei Selvatico (già proprietaria della collina e dei terreni circostanti) decise di edificare in posizione panoramica e dominante un sontuoso palazzo ispirato all architettura palladiana. Da non perdere gli interni della Villa riccamente affrescati e il Parco che circonda la villa, ideato dall' architetto Jappelli.

Una Visita guidata da non perdere, una bellezza artistica del nostro territorio che raramente è visitabile.

Prenotazione obbligatoria

info per richieste particolari o chiarimenti +39 3428587830

https://www.facebook.com/events/222355358425131/