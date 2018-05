Visita guidata e degustazione in terrazza panoramica a Villa Selvatico Sartori

Un'occasione unica per salire lungo la scalinata barocca di Villa Selvatico Sartori e lasciarvi accompagnare alla scoperta di di questo gioiello architettonico, aperto in via esclusiva per la visita guidata.

Dopo la visita degli interni affrescati, dalla terrazza esterna potrete godere di una vista panoramica a 360° sui colli, sul grande parco e sui laghetti termali che circondano la villa.

Per chiudere in bellezza potrete assaggiare i vini vulcanici dei colli Euganei, ricchi di minerali e di profumi, e chiacchierare con il vignaiolo della cantina Fattoria Eolia che li ha prodotti.

Dettagli

Punto di ritrovo: Villa Selvatico Sartori, ingresso da viale Sant’Elena a Battaglia Terme (raggiungibile anche in treno da Padova e Venezia senza cambi). Parcheggio gratuito in via Sant’Elena

Durata: 2 ore circa

Prezzo: 20 euro a persona con minimo 10 persone, comprensivi di ingresso e visita guidata in villa, degustazione di tre vini della cantina Fattoria Eolia. Pagamento in loco

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente

*** In caso di maltempo, l’evento può essere modificato o cancellato

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com