“É successo un ‘48”, visite animate al Caffè Pedrocchi

La Festa degli studenti è stata indetta l’8 febbraio del 1900, ricordando la fatidica giornata dell’insurrezione degli universitari e dei popolani del 1848 che preannunciò i famosi (e sfortunati) moti risorgimentali che coinvolsero l’Europa intera. Di quegli scontri, che costarono sette morti tra giovani padovani e soldati austriaci e poi l’espulsione di 73 studenti e di quattro professori, resta tuttora traccia nella sala bianca del Caffè Pedrocchi, con il foro nel muro di una pallottola austriaca

La visita animata porta in scena Arnaldo Fusinato, studente, poeta e redattore del foglio settimanale Il Caffè Pedrocchi, e una misteriosa matricola, che dietro gli abiti da studente cela fattezze femminili e ardori patriottici. Nella finzione scenica, dietro al travestimento si cela la giovane rodigina Erminia Fuà, anch’ella poetessa di italiano sentire, che diventerà poi moglie di Arnaldo e conduttrice di benemeriti istituti femminili.

Ai due studenti viene affidato il compito di presentare il giornale edito tra il 1845 e il 1848, tratteggiando nel contempo la vita studentesca attraverso i versi umoristici de “Lo studente di Padova”scritto dal Fusinato. Quello, per intendersi, che esordisce così:

“Studente, come insegna la grammatica

è il participio di studiare; ma

dacché un tal nome conferì la pratica

a chi frequenta l’Università

tutti sanno che il nome di studente

vuol dire – un tale che non studia niente”

Tra salotti e caffè, tra le poesie del Prati e le burle contro il dominio straniero, prendono vita le cospirazioni e si preparano i drammatici giorni della prima guerra d’indipendenza e delle eroiche resistenze al ritorno degli austriaci a Venezia cantate nella celebre poesia dello stesso Arnaldo Fusinato “L’ultima ora di Venezia”:

"È fosco l’aere È l’onda muta!... Ed io sul tacit veron seduta, in solitaria malinconia, ti guardo, e lagrimo, Venezia mia!"

