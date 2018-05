L’associazione culturale teatrOrtaet, con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, organizza delle visite “animate” alla Cappella degli Scrovegni.

Scarica la brochure visite animate® alla Cappella degli Scrovegni

Per effettuare le visite è necessaria la prenotazione, chiamando il cellulare 324 6286197 o inviando una email a prenotazioni@teatrortaet.it

I personaggi evocati dagli attori di teatrOrtaet accompagnano i visitatori in un itinerario che parte (e finisce) dal chiostro degli Eremitani, sostando nel C.T.A. (corpo tecnologico attrezzato) e poi nella straordinaria atmosfera della cappella, in cui il tempo scorre sempre troppo rapido per saziare gli occhi con i particolari del racconto della Salvezza.

Le parole racchiudono la contemplazione del ciclo giottesco in una cornice emozionale, ma adeguatamente documentaria, che si articola intorno a tre grandi contrapposizioni: ricchezza-povertà; fama-infamia; salvezza-dannazione. Attorno a questi nuclei tematici compaiono anche soggetti “assenti” nella cappella, che pure ne costituiscono l’indispensabile cornice storicoconcettuale.

Le visite alla Cappella degli Scrovegni

venerdì 8 giugno inizio ore 18.30

... e le Visite animate® continueranno anche a settembre e ottobre, tutte le date sul sito .

biglietto Visita Animata + ingresso alla Cappella degli Scrovegni euro 16,00

massimo 25 spettatori per fascia oraria (2 recite a sera)

tel: 324-6286197

e-mail: prenotazioni@teatrortaet.it

www.teatrortaet.it www.visiteanimate.it

