Visite animate "Una notte alla mostra", rappresentazione teatrale a Cartura

Giotto a portata di tutti ha il piacere di proporvi:

“Una notte alla mostra”

di e con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli

teatrortaet – Visite Animate

Sabato 21 dicembre ore 21

Presso il Teatro di Cartura, piazza dell’Assunta 25

Rappresentazione teatrale, multisensoriale e interattiva,

che introduce alla scoperta della Cappella degli Scrovegni.

11 cambi d’abito per 11 personaggi

Biglietto di ingresso in prevendita

12 euro adulti

6 euro bambini fino ai 12 anni

Prevendita:

• Sito Internet www.giottoaportataditutti.it

• Presso la Mostra domenica 15 dicembre

Il progetto delle Visite Animate

Le visite “animate” passano dalla dimensione del racconto e dell'aneddoto di una normale visita guidata, alla rappresentazione della storia del monumento grazie all’apparizione di personaggi in costume.

Gli attori di teatrOrtaet, Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, conducono gli spettatori in un percorso in costume dentro un monumento, un palazzo, un giardino, che si snoda a cavallo tra un tragitto fisico e la metafora della vita.

Ogni tappa contribuisce a svelare ed esplorare la storia del luogo, i sentimenti degli uomini che vi hanno vissuto, anche per mezzo della drammatizzazione di brani, poesie, frammenti di vita quotidiana.

Una visita “animata”, più che guidata, è un'occasione per interiorizzare la cultura di un luogo e la letteratura fiorita su di esso, attraverso un progetto specifico su ogni singolo monumento.

Le Visite animate®, sono un genere “ideato” da teatrOrtaet, che è diventato un “marchio registrato” dal 2012, dopo una sperimentazione originale che continua dal 2003, passando di successo in successo.

Foto di Matteo Danesin

Si ringrazia per la serata Banca Annia e Materiali Edili F.lli Donà