"Le visioni del Petrarca", visite animate alla casa del poeta ad Arquà

Le visite animate sono rappresentazioni itineranti, multisensoriali ed interattive, che introducono alla scoperta del carattere storico, artistico, culturale di un luogo o di un monumento. Testi originali recitati da attori professionisti, veri e propri spettacoli teatrali in costume la cui scenografia è il monumento stesso.

Le minuziose stesure drammaturgiche, che si avvalgono di consulenze storico-scientifiche da parte di autorevoli studiosi, non rinunciano al carattere divulgativo, leggero e alla portata di tutti, per comunicare ai visitatori-spettatori emozioni, divertimento, stupore.

LA VISITA

Un viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco Petrarca; attraversando storia, letteratura, teatro ed emozione scoprirete l’anima di un uomo che aveva fatto della Letteratura la sua unica missione.

La figura del poeta viene ritratta negli ultimi anni di vita: il racconto della sua esistenza, frammenti del Canzoniere e di altre opere del poeta, la figura di Laura, la figlia Francesca, che lo assiste, si materializzano in una rappresentazione itinerante, nel corso della visita animata®.

Tra il giardino, il brolo e le suggestive stanze della casa scorrono i ricordi del poeta, appaiono le figure femminili che segnano la sua esistenza, le parole e i versi immortali si affidano alla voce degli attori, in uno dei più antichi e suggestivi borghi italiani, Arquà.

Cinque, sei stanze o poco più, in un itinerario che passa per le Metamorfosi, per un giardino dalle insenature labirintiche e una vista mozzafiato: per vivere e respirare insieme al poeta.

BIGLIETTI

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 10 euro (gruppo min. 30 persone)

Biglietto bambini: 8 euro (fino ai 12 anni)

+ Ingresso agevolato al Museo Casa del Petrarca: 2 euro

INFORMAZIONI

Tel: 324-6286197

E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it

Siti: www.teatrortaet.it - www.visiteanimate.it

Seguici su Facebook: teatrOrtaet - Visite animate