"Le visioni del Petrarca", visite animate alla casa del poeta ad Arquà

Visite animate®, per entrare in punta di piedi nell’ultima dimora di Francesco Petrarca, in compagnia degli attori di teatrOrtaet.

La figura del poeta, ritiratosi nella casa probabilmente donata dal signore di Padova Francesco I da Carrara, viene ritratta negli ultimi anni di vita.

Il racconto della sua esistenza, frammenti del Canzoniere e di altre opere del poeta, la figura di Laura, la figlia Francesca, che lo assiste, si materializzano nel corso della “visita animata”. La rappresentazione itinerante prende forma in giardino e nelle suggestive stanze della casa, dove scorrono i ricordi del poeta e si materializzano le sue visioni. Appaiono le figure femminili che segnano la sua esistenza, le parole e i versi immortali si affidano alla voce degli attori, in uno dei più antichi e suggestivi borghi italiani.



Le visite animate® passano dalla dimensione del racconto e dell’aneddoto di una normale visita guidata, alla rappresentazione della storia del monumento grazie all’apparizione di personaggi in costume. Gli attori di teatrOrtaet conducono gli spettatori in un percorso in costume dentro un monumento, un palazzo, un giardino.

Ogni tappa contribuisce a svelare ed esplorare la storia del luogo, i sentimenti degli uomini che vi hanno vissuto, anche per mezzo della drammatizzazione di brani, poesie, frammenti di vita quotidiana.



Una visita animata®, più che guidata, è un’occasione per interiorizzare la la cultura di un luogo e la letteratura fiorita su di esso, attraverso un progetto specifico su ogni singolo monumento.



A cura di teatrOrtaet Associazione Culturale

In collaborazione con Musei Civici di Padova

Composizione artistica con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli

Info

biglietto intero euro 12

biglietto ridotto: euro 10 (gruppi min. 30 persone)

biglietto bambini: euro 8 (fino ai 12 anni)

più ingresso agevolato alla Casa del Petrarca euro 2

prenotazione obbligatoria: minimo 20, massimo 40 presenze a visita

gli eventuali biglietti rimasti saranno in vendita presso il luogo della visita il giorno stesso

