Visite animate serali “Giotto sotto le stelle” alla cappella dell’Arena di Padova

Le stelle di settembre sono propizie al ritorno delle visite animate di Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli “sotto il cielo” della Cappella degli Scrovegni, nell’Arena di Padova.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE VISITE AUTUNNALI

Sono infatti in programma nuove date per le viiste guidate animate serali “Giotto sotto le stelle” nel duplice orario delle 18.30 e delle 21.10.

I personaggi evocati dagli attori di teatrOrtaet accompagnano i visitatori in un itinerario che parte (e finisce) dal chiostro degli Eremitani, sostando nel corpo tecnologico attrezzato per il periodo previsto di decantazione, e poi nell’ammaliante atmosfera della cappella, in cui il tempo scorre sempre troppo rapido per saziare gli occhi con i particolari del lussureggiante racconto della Salvezza.

La descrizione drammatizzata dei contenuti della cappella offerta da Carlo e Alessandra viene condotta da un duplice ordine di personaggi: protagonisti reali della storia, come Enrico Scrovegni, la moglie Jacopina d’Este, lo stesso Giotto, e figure tratte dalle sacre rappresentazioni di quel periodo, che hanno ispirato lo stesso artista toscano: il giullare-Diavolo e la popolana-Invidia; la Madonna e l’arcangelo Gabriele, che venivano portati in corteo dalla cattedrale alla cappella nella festa dell’Annunciazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ottobre

DETTAGLI

Visite ore 18.30 e 21.10, con ingresso in Cappella degli Scrovegni alle ore 19 e alle ore 20.40, massima capienza 25 persone.

Termine visite 19.50 e 21.30 circa.

Le visite saranno prenotabili fino ad esaurimento posti.

Visitatori e gruppi interessati dovranno prenotare ed effettuare il pagamento dei biglietti entro i 15 giorni precedenti, salvo disponibilità posti, contattando teatrOrtaet per ricevere tutte le indicazioni.

COSTO

Il prezzo per visita è di 16 euro e comprende il biglietto d'ingresso alla Cappella degli Scrovegni + la visita animata.

I biglietti non sono soggetti a riduzioni trattandosi di iniziativa promozionale.

PRENOTAZIONI

Le visite saranno circoscritte ai gruppi che scelgono la visita animata, l'attività e lo svolgimento si limiteranno a coinvolgere e far fruire solamente le persone che hanno scelto la tipologia di visita indicata.

I visitatori sono invitati a ritirare i biglietti e presentarsi in biglietteria alle 18.10 per l'ingresso delle 19 (inizio recita ore 18.30 circa) e alle 19.50 per la visita delle 20.40 (inizio recita ore 20.10 circa).

Ritirati i biglietti e depositate le borse, le persone verranno fatte attendere a partire da 10 minuti prima dell'orario dello spettacolo con gli attori, nel Chiostro Maggiore.

INFORMAZIONI

Per prenotazioni e informazioni

324.6286197

prenotazioni@teatrortaet.it

http://www.visiteanimate.it/visite/giotto-sotto-le-stelle​

http://www.teatrortaet.it/index.php?p=giotto_sotto_le_stelle​