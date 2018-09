Tra storia e leggenda, visite guidate al castello di San Martino della Vaneza

Domenica 7 ottobre un’occasione unica e imperdibile per scoprire il Castello di S. Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova, in un’ottica decisamente curiosa e insolita.

Accompagnati dall’Associazione Culturale GHP - Ghost Hunter Padova - Studio e ricerca sulle attività paranormali - potrete conoscere le vicissitudini e la storia dell’antico castello e della sua torre, e anche scoprire le leggende ad esso legate. Vi aspetta un’esperienza da brividi! Nei racconti degli “investigatori del paranormale” infatti non mancheranno il mistero e il sovrannaturale! Verranno anche illustrati i risultati dell’indagine strumentale condotta lo scorso anno proprio al Castello di San Martino della Vaneza, e di altre analisi condotte in altri siti.

L’evento si terrà dalle 18-23 circa: si avrà perciò la possibilità di ammirare il Castello al calar del sole, quando solitamente è chiuso al pubblico e l’ambientazione sarà ancor più suggestiva. L’evento è arricchito anche dalla partecipazione di espositori e aziende di prodotti tipici locali e delle loro primizie enogastronomiche.

L'evento è su prenotazione, contattando lo 049-8910189 o segreteria@butterflyarc.it

Info

www.micromegamondo.com,

segreteria@butterflyarc.it;

0498910189