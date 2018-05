Tra affreschi, giuristi e goliardi: visite gratuite tematiche a Palazzo Bo

Con l’intento di valorizzare luoghi e testimonianze del nostro Ateneo, si aprono al pubblico le visite guidate “tematiche” dedicate, in questa occasione, alla scoperta delle tracce dei Giuristi a Palazzo Bo e che intendono valorizzare il primo studio padovano “Universitas Iuristarum”.

Le visite sono programmate nella giornata di martedì 22 maggio con due turni alle ore 16 e 16.30 sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria ai seguenti link:

Le visite guidate verranno effettuate da studentesse dell’Università di Padova che stanno facendo lo stage formativo, obbligatorio per il loro percorso di studi, al Servizio Visite guidate Palazzo Bo, avendo occasione in questo modo di fare un’importante esperienza formativa in Storia dell’Arte e /o Progettazione del Turismo Culturale.

Martedì 22 maggio in occasione della visita dedicata ai giuristi saranno affiancate anche dai Goliardi che intratterranno i visitatori con aneddoti e tradizioni della Goliardia padovana.

Durante la visite verranno visitati luoghi normalmente non accessibili all’utenza, non essendo inseriti nel “giro classico” di Palazzo Bo, come ad esempio la Sala di Giurisprudenza con il bellissimo affresco di Gino Severini.