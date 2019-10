"We-Food 2019", visite guidate e degustazioni da Maeli a Baone

La missione è la valorizzazione dei vitigni del territorio, in particolare del Moscato Giallo Fior d'Arancio, declinato in cinque versioni differenti, del Carmenere, che caratterizza due rossi in taglio bordolese, e di antiche uve autoctone come la Corbina Nera e la Marzemina Bianca, protagoniste dell'unico vino rosato della produzione.

L'evento

L'amore per la natura, l'approccio agroecologico alla coltivazione delle uve e l'utilizzo dei lieviti indigeni per favorire il più possibile fermentazioni spontanee rendono i vini Maeli un'autentica espressione del territorio. Il programma di We-Food Maeli, la cantina sita all’interno del Parco dei Colli Euganei (PD) il cui nome è legato, principalmente, alla produzione del Moscato Giallo Fior d’Arancio, aprirà le proprie porte per farsi conoscere e far apprezzare al pubblico i propri prodotti.

Tra sabato 2 e domenica 3 novembre, Maeli propone 5 turni di visita, per un massimo di 20 persone a sessione.

Le visite

I percorsi saranno, alternativamente, Welcome to Maeli e Giallo, rosa, rosso.

Il primo prevede la visita guidata alla cantina e la degustazione di tre vini della casa (“Bianco Infinito” – Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG secco, “Rosso Infinito” – Colli Euganei Rosso DOC, e “Maeli Fior d’Arancio” – Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG Spumante), mentre il secondo la visita guidata alla cantina e la degustazione di tre etichette, dal Moscato Giallo al taglio bordolese (“Dilì” – Moscato Giallo Veneto IGT frizzante imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia secondo il metodo ancestrale, “Dilante” – Vino Rosato Veneto IGT frizzante imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia secondo il metodo ancestrale, e “Rosso Infinito” – Colli Euganei Rosso DOC).

Sabato 2 novembre

ore 11.30-12.30 | Giallo, Rosa, Rosso Visita + Degustazione

ore 15.30-16.30 | Welcome to Maeli - Visita + Degustazione

Domenica 3 novembre

ore 11.30-12.30 | Giallo, Rosa, Rosso Visita + Degustazione (tutto esaurito)

ore 15.30-16.30 | Welcome to Maeli - Visita + Degustazione

ore 17 - 18 | Giallo, Rosa, Rosso Visita + Degustazione

Richieste specifiche

Abbigliamento comodo e caldo (la cantina non è riscaldata) no scarpe con i tacchi.

