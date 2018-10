Visite guidate speciali al Museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme

Una settimana speciale per il Museo civico della navigazione fluviale - Muba e il borgo fluviale di Battaglia Terme, da martedì 9 a venerdì 12 ottobre.

Visite guidate

In occasione degli importanti lavori all'Arco di Mezzo, il medievale canale Battaglia verrà messo in secca e sarà un'occasione unica e inusuale per vederne l'alveo.

Tutti i giorni alle ore 9.30 e alle ore 15.30 visite speciali al museo e al borgo fluviale.

Durata della visita circa 1 ore e mezza.

Costo: 15 euro intero, 11 euro ridotto

Durante il week-end il museo sarà aperto proponendo visite guidate speciali:

sabato e domenica pomeriggio visite barcare alle ore 10 e alle ore 16.

Costo: intero 10 euro, ridotto 7 euro, famiglia 20 euro

Orari

Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Informazioni e prenotazioni

É possibile prenotare visite guidate di gruppo.

https://museonavigazione.eu/ it/news/visite-speciali-al- museo-e-al-canale-battaglia/

Museo Civico della Navigazione Fluviale

via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

info@museonavigazione.eu

049.525170 - sms/Whatsapp 345.6822956

www.museonavigazione.eu

