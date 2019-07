Settimana dell'allunaggio: visite speciali sulle tracce di Galileo Galilei a Palazzo del Bo

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio l’ultimo turno di visita guidata a Palazzo del Bo sarà dedicato a Galileo Galilei. A cinquant’anni dal primo sbarco sulla Luna, gli studenti del Progetto Stage Visite Guidate a Palazzo del Bo dedicano un approfondimento speciale su Galileo durante la visita guidata di Palazzo del Bo delle ore 17.30.

Tappe e tracce importanti in Sala dei Quaranta con La Cattedra di Galileo, dalla quale, secondo la tradizione, lo scienziato teneva le lezioni, nell’Aula Magna che porta il suo nome con il Tondo e la Targa, nel Teatro Anatomico per ricordare la contemporaneità e l’amicizia che lo legava a Girolamo Fabrici d’Acquapendente e ultima ma non meno importante la “Spirale per Galileo Galilei” di Gio Pomodoro, 1992 collocata in Cortile Nuovo, una stele monumentale realizzata in bronzo e granito raffigurante una spirale logaritmica.

Anche in questa occasione il ricavato della vendita dei biglietti, nei turni previsti, sarà devoluto a sostegno del restauro delle tele della Sala dei Quaranta di Palazzo del Bo.

Per le visite guidate quotidiane a Palazzo del Bo non è richiesta la prenotazione, se non per i gruppi. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria situata nel passaggio fra i due Cortili del Palazzo. La partecipazione è gratuita per studenti e dipendenti Unipd, sono inoltre previste altre gratuità e riduzioni.

Turni di visita guidata previsti:

ore 13 dedicato al personale unipd - gratuito

ore 17.30 per la cittadinanza - costo 3 euro

Per aggiornamenti e approfondimenti è online la pagina Facebook Visit Unipd