Visite guidate al Roseto Santa Giustina, prenotazione obbligatoria

In occasione dell’apertura estiva del Roseto Santa Giustina, prevista per martedì 1 maggio, vengono proposte una serie di visite guidate gratuite.

Le visite sono realizzate in collaborazione con l’associazione “Il giardino segreto”.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 348 2842503.

Calendario visite

Date e orari vengono confermati al raggiungimento di un minimo di 8, ed un massimo di 25, partecipanti.

domenica 3 giugno, ore 10.15

Dove

Roseto Santa Giustina - via Michele Sanmicheli - altezza civico 65, presso Casa Ivo Scapolo - Padova

Per informazioni

Associazione “Il giardino segreto”

cell. 348 2842503

Come e quando visitarlo?

Tutte le info http://www.padovaoggi.it/blog/vivipadova/roseto-santa-giustina-padova.html