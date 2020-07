La chiesetta degli imperatori del Catajo: apertura straordinaria con le luci della sera

Un’opportunità esclusiva per visitare la cappella gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera:

- venerdì 10 luglio dalle ore 21.

Dettagli

Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera. Un’occasione unica per vedere un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D'Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. Nella stessa serata sarà aperta anche la terrazza ducale con lo splendido panorama sul castello e il parco illuminato.

Sicurezza

Per una visita in totale sicurezza gli ingressi saranno contingentati. Il percorso si svolgerà in autonomia con spiegazione audioguidata attraverso QRcode sul proprio smartphone. Per questo è richiesto a tutti i visitatori di utilizzare degli auricolari durante la visita. È possibile portare i propri da casa o acquistarli in biglietteria.

Dettagli

Data: venerdì 10 luglio

Ora: 21 - 23

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Biglietti

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni 7 euro

Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apertura-straordinaria-chiesetta-degli-imperatori-con-le-luci-della-sera-111955977342

Info web