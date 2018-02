M’illumino di meno 2018: visite alla Specola a lume di candela

L’Osservatorio Astronomico di Padova per il dodicesimo anno aderisce all’iniziativa "M’Illumino di meno", promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai RadioDue. Per l’occasione, le sale della Specola saranno illuminate solo da candele, lanterne e torce ricaricabili; questi punti luce, alimentati con energie alternative, creeranno dei piacevoli giochi di chiaro-scuro, evocando la bellezza del cielo stellato e la magia d’una illuminazione d’altri tempi. Inoltre quest’anno l’Osservatorio offre l’opportunità di “toccare la Luna con un dito” dalla cima della torre, in occasione di un evento astronomico particolare: il nostro satellite, al primo quarto, occulterà Aldebaran, la stella rossa nella costellazione del Toro, che rimarrà nelle vicinanze della Luna per tutta la serata.

I visitatori che saliranno sulla Torre contribuiranno con quarantamila passi al tema di M’illumino di meno: la “bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo”.

La sera del 23 febbraio le visite guidate alla Specola si svolgeranno in quattro turni: 18, 18.30, 19, 19.30.

I biglietti sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria per tutti.

Sono ammessi fino ad un massimo di 25 visitatori per turno.

Prenotazioni: