“Di Villa in Villa”, apertura straordinaria con incontri e visite guidate di Villa Albrizzi a Este

La Pro Loco di Este vi invita alla terza edizione dell’evento “Di Villa in Villa” nella splendida cornice di Villa Albrizzi, dimora storica ricca di fascino artistico, architettonico e naturalistico, situata nel cuore di Este. Il 28 e 29 settembre, gli spazi più affascinanti della Villa verranno straordinariamente aperti al pubblico per vivere esperienze inedite in uno degli scorci più belli della città di Este.

Quest’anno, l’evento trova perfetta collocazione all’interno del progetto “Gioielli padovani nel Territorio dei Colli Euganei”, promosso dal Consorzio Euganeo delle Pro Loco.

Scarica il programma completo

Vi ricordiamo che gli eventi sono gratuiti e che, per tutelare la Villa e i suoi spazi, gli ingressi saranno regolati in base al programma e all’affluenza.

Programma

Sabato 28 settembre

Dalle ore 15.30 alle ore 17, “Domus Albrizzi” – Esperienza guidata alla scoperta del patrimonio archeologico romano della Villa, con conversazione tematica dell’archeologa Cinzia Tagliaferro.

Alle ore 17.30, “Sorseggiando” – Vini e stuzzicherie a cura dell’Hotel Beatrice d’Este. A seguire “Armoniosi accenti dai Colli Euganei” – Reading poetico, con l’attrice Carla Stella e accompagnamento musicale, che proporrà l’incanto della seduzione letteraria e artistica vissuta nel clima preromantico dal poeta Ugo Foscolo con Isabella Teotochi Albrizzi.

Alle ore 21, l’evento darà spazio ad un incontro di approfondimento tematico sui nomi dei luoghi del territorio dei Colli Euganei, “I nomi della terra”, condotto dal noto ed amato naturalista locale Antonio Mazzetti.

Domenica 29 settembre

Dalle ore 10.30 alle ore 12, visite guidate a Villa Albrizzi e al giardino botanico.

Dalle ore 15.30 alle ore 17, “Domus Albrizzi” – Esperienza guidata alla scoperta del patrimonio archeologico romano e del maestoso giardino botanico, con conversazione tematica dell’archeologa Cinzia Tagliaferro.

Dalle ore 18 alle ore 19, “Sorseggiando” – Vini e stuzzicherie a cura dell’Hotel Beatrice d’Este. A seguire “Armoniosi accenti dai Colli Euganei” – Reading poetico, con l’attrice Carla Stella e il m° Eugenio Coletti, che proporranno l’incanto della seduzione letteraria e artistica vissuta nel clima preromantico dal poeta Ugo Foscolo con Isabella Teotochi Albrizzi.

Alle ore 21, Gran Concerto “Rhapsody in Blue” con l’orchestra Youth Orchestra of the Twentieth – Pianoforte: Filippo Barbugian. Direttore: prof. Emanuele Pasqualin (Conservatorio “C. Pollini” di Padova).

