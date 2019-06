Visita a villa Molin e il giardino all'italiana

Le ville venete nei Colli Euganei si affacciano direttamente sulle acque del Bacchiglione, perchè l'antica via d’acqua era il collegamento più immediato con la città di Padova e di Venezia.

Non perdete l’occasione straordinaria di visitare la Villa Molin, opera rinascimentale di Vincenzo Scamozzi a due passi da Padova, aperta esclusivamente per noi.

Dopo la visita guidata degli interni affrescati, con i volumi nitidi ed eleganti e di una grande coerenza geometrica, lasciatevi incantare dal maestoso giardino all’italiana con statue, ruscelli e ponticelli.

Dettagli

Quando: domenica 30 giugno ore 18

Punto di ritrovo: Villa Molin, Via Ponte della Cagna 106, Padova. Parcheggio gratuito.

Durata: 1,5 ore circa

Prezzo: euro 12 a persona – Incluso ingresso e visita guidata in villa. Si paga in loco.

L'evento verrà garantito con minimo 10 iscritti.

Per la prenotazione, compilare la scheda di iscrizione al link

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/

dati necessari a fini fiscali.

Viaggiare Curiosi turismo a piedi, in bici e in barca, noleggio bici

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme