"Vista Mare" al cinema Rex di Padova

Dopo la calorosa accoglienza ottenuta alle anteprime di Milano e di Bologna, il film "Vista Mare" è uscito nelle sale italiane da venerdì 3 febbraio, registrando una straordinaria presenza di pubblico.

Il film di Andrea Castoldi, che firma la sua seconda regia nel lungometraggio dopo l'esordio in "Ti si legge in faccia", prosegue il tour distributivo e alla seconda settimana dall'uscita arriva a Padova.

Sarà in programmazione giovedì 9 febbraio alle ore 21, venerdì 10 febbraio alle ore 21.15 e sabato 11 febbraio alle ore 19 al cinema Rex.

A tutte e tre le proiezioni saranno presenti il regista e parte del cast.

BIGLIETTI

Costo biglietto: 5,50 euro.

LA TRAMA. L'Italia presentata da "Vista Mare" è un Paese alla deriva, dove le rivolte popolari e le manifestazioni si susseguono a causa di una condizione economica sempre più soffocante, da cui si tenta di fuggire per raggiungere la tanto sognata Albania, terra prospera di lavoro e di speranza.

Stilitano (Arturo Di Tullio) parte dal Nord alla volta della Puglia, regione di frontiera militarizzata, deciso ad abbandonare il Paese e a ricominciare una nuova vita.

Nella foresta umbra si unisce a un gruppo di italiani, nascosto da settimane in un vecchio casolare abbandonato, che come lui è in attesa di poter salire su un gommone di fortuna.

Crisi ed emigrazione, voglia di riscatto e speranza sono i temi centrali del film, che sceglie di affrontare l'attualità con una provocazione: la messa in scena del paradosso dove i profughi sono italiani e la terra promessa è la costa albanese.

"'Vista Mare' non vuole raccontare il dramma da dentro le vicende dei suoi protagonisti, ma semplicemente avvicinarsene fino a sentirne l'odore provando a immaginare quel che potremmo vivere in prima persona in un futuro vicino o lontano" afferma Andrea Castoldi.

"Vista Mare", realizzato con un budget ridotto, è prodotto e distribuito da CF-Film.

Il film è stato girato sui colli piacentini, nel carcere di Torino e, grazie alla Lombardia Film Commission, a Milano.

INFORMAZIONI E PREVENDITE

vistamareilfilm@gmail.com

Biglietteria cinema Rex: 049.754116