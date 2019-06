“Dai Colli all’Adige”, tutte le iniziative a sud della provincia di Padova

Riparte nel mese di giugno il progetto “Dai Colli all’Adige”, il piano di azioni finalizzate allo sviluppo locale avviato nel 2017 dal GAL Patavino e pensato per promuovere la conoscenza dei 44 Comuni situati nel territorio che si estende a sud della provincia di Padova, tra i Colli Euganei e il fiume Adige.

Tra le prime iniziative che prenderanno il via nel corso delle prossime settimane ci sarà il servizio di visite guidate gratuite: un’occasione unica per scoprire e riscoprire da una prospettiva inedita i luoghi di interesse storico, artistico, architettonico e naturalistico dell’area grazie ai tour e agli itinerari proposti dalle guide turistiche del territorio.

Percorsi tematici, visite al tramonto, escursioni a piedi o in bicicletta, trekking tour urbani, itinerari family friendly, quiz tour: sono molteplici e diversificate le proposte che verranno offerte quest’anno con l’obiettivo di informare e stimolare l’interesse del pubblico per un territorio ancora oggi troppo poco conosciuto, nell’ottica di uno sviluppo in senso turistico dell’intera area.

Numerose le visite guidate in calendario già dal mese di giugno. Quattro tour speciali al tramonto accompagneranno il pubblico nella magia delle sere di inizio estate, alla scoperta di alcune perle dell’area rurale

Si parte sabato 15 giugno con la prima visita guidata “Sul far della sera”: in occasione della “Cena lungo la Fratta” a Urbana (PD), sarà possibile visitare l’antico Monastero di San Salvaro, che oggi ospita un interessante museo etnografico dedicato alle antiche strade della Bassa Padovana.

Domenica 23 giugno la visita alla maestosa Villa Correr a Casale di Scodosia (PD) – con il piano terra adibito a museo contadino e l’ampio piano nobile in parte affrescato, aperta eccezionalmente in occasione della rassegna d’arte “Passpartout”; martedì 25 giugno la passeggiata sul far della sera nel giardino della cinquecentesca Villa Dolfin dal Martello a Due Carrare (PD), per ammirare le forme palladiane dell’edificio, per arrivare, nel cuore della città di Monselice venerdì 28 giugno e scoprire i segreti di Villa Pisani, eretta attorno al 1556 dal nobile patrizio veneziano Francesco Pisani di Zuanne come piccola dimora per agevolare i suoi viaggi da e per Montagnana. Queste ultime due visite guidate aprono le proiezioni di Euganea Film Festival.

La mattina di sabato 22 giugno è in programma un’interessante escursione naturalisticaal Monte Cecilia, lungo un sentiero che attraversa boschi e prati ricchi di meravigliose orchidee e di ruta patavina, una specie molto rara che in Italia si trova solo in alcune ristrette aree dei Colli Euganei.

La mattina del 29 giugno da Baone (PD) un’escursione in bicicletta porterà i visitatori a sud dei Colli Euganei, passando per Este e Cinto Euganeo, intorno al Monte Cero e ai piedi dei monti Cinto, Gemola e Cecilia. Un percorso che non solo regala un meraviglioso panorama del settore sud dei Colli, ma permette anche di scoprire molto della geologia e degli aspetti naturalistici di quest’area.

Al pomeriggio del 29 giugno imperdibile visita alla Villa Arca del Santo e all’Oratorio di Sant’Antonio ad Anguillara Veneta (PD), entrambi eretti nel 1660 per volere della Veneranda Arca di Sant’Antonio, l’istituzione che dal 1396 amministra i beni della Basilica padovana e di cui Anguillara rappresentava un possedimento esterno. L’Oratorio, riaperto dopo un lungo restauro, ospita in questo periodo una mostra dedicata alla figura del letterato e notaio della Signoria Carrarese Sicco Rizzi Polenton nell’anniversario della pubblicazione della sua opera prima “Catinia”, ambientata proprio ad Anguillara.

Il calendario completo delle iniziative con tutti i dettagli e le informazioni è consultabile sul sito www.collieuganei.it e sul sito del GAL Patavino www.galpatavino.it, dove sarà possibile anche effettuare la prenotazione alle visite guidate. Il progetto #daiColliall’Adige è il nuovo sistema di promozione del turismo rurale che coinvolge 44 Comuni dell’area tra i Colli Euganei e la Bassa Padovana.

Il Progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato, e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.



Il sistema di promozione #daiColliall’Adige è articolato in una serie di servizi collegati tra loro a beneficio di tutto il territorio rurale:

Video Service della ruralità: un gruppo di giovani under 35 - aspiranti registi, artisti, operatori, studenti, appassionati di cinema - che hanno l’occasione di partecipare a un master con il regista Marco Segato, un laboratorio di idee che porterà alla produzione di video postcards;

Web team: un team specializzato per veicolare il meglio della ruralità sul sito www.collieuganei.it e i Social collegati;

e i Social collegati; Sportello degli educational tour: un’esperienza diretta della ruralità con iniziative costruite ad hoc;

Banca ore delle guide turistiche: guide turistiche accolgono i visitatori alla scoperta di un territorio che va dai Colli Euganei all’Adige;

Turismo didattico sull’identità rurale: ragazzi e famiglie, grazie all’implementazione di tre modelli di turismo didattico esperienziale, sono coinvolti sul tema delle risorse locali.

Info

Gal Patavino scarl

Via S. Stefano Sup., n.38 35043 Monselice (PD)

Tel. 0429/784872 - Fax. 0429/1708062

info@galpatavino.it

galpatavino.it

https://www.facebook.com/events/316381249310123/