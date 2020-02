La vita a 30 anni in tour • Padova • Hall • Official party

Arriva a Padova la festa ufficiale de

🚫 La vita a 30 anni 🚫

Hai 30 anni e non hai voglia di fare niente?

Ti senti vecchio, stanco e non hai mai voglia di uscire di casa?

Questo è il tuo evento!

Più atteso del Gaviscon dopo la peperonata.

Più desiderato della Tachipirina podo dopo una notte con il piede fuori dal piumone.

La vita a 30 anni è dura, durissima...Ma grazie a due belle dosi di OKI e Tachipirina, per una notte togliti le pantofole ed esci di casa.

Trova le ultime incredibili forze come quando ti dirigevi verso un BlockBuster per passare una notte unica!

▶ Info party:

Che senso ha uscire tutti i week end quando puoi farlo per una sola notte valida per tutto l'anno?

🎅 Natale

🎊Capodanno

🎃Halloween

🏖️Ferragosto

🎭 Carnevale

Vivi in una notte tutti gli eventi così puoi addio allo stress delle feste...

🎶 In serata la migliore musica dagli anni 90 a oggi, con l’animazione o meglio la Rianimazione dell' Ospizio crew.

▶ Prezzi

🎫 Primi 100 Early bird Ticket a 6 euro:

bit.ly/Vita30AnniHallPadova

Infoline Max: +39 393 916 2056

▶ Dettagli

▶ Quando : Venerdì 28 febbario 2020 dalle 23 alle 4

▶ Dove : Hall Via Nona Strada, 11 b, 35129 Padova PD

▶ Target: età over 25, più sei over e stanco, meglio è 🔥

Official Hashtag:

#lavita30anni

Info web

https://www.facebook.com/events/178397926727325/