"Vita, l'aborto di un paese civile", presentazione del fumetto a Padova

In occasione della Giornata mondiale per un aborto libero e sicuro del 28 settembre, Non Una di Meno Padova e Stormi presentano il fumetto "Vita, l'aborto di un paese civile": conversazione con l’autrice Anna Cercignano, Obiezione Respinta Italia e compagne argentine della Campagna nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito.

Appuntamento lunedì 30 settembre dalle 19 all'aula studio Vetrina di piazza Capitaniato.

A seguire aperitivo di autofinanziamento, il cui ricavato andrà a rimpinguare la cassa mutua che permetterà a donne di tutta Italia di partecipare all'assemblea nazionale Non Una di Meno a Napoli.

Il fumetto "Vita, l'aborto di un paese civile" è uscito originariamente su Stormi ed è ora disponibile in versione cartacea ampliata realizzata da Altrinformazione.