"La vita, oltre gli ostacoli", sfilata benefica con Moreno Morello al Gran Teatro Geox

Domenica 4 marzo la moda incontra la solidarietà: dalle ore 18 al Gran Teatro Geox va in scena la sfilata di beneficenza "Life and Fashion Show - La vita, oltre gli ostacoli", in favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale di Padova.

Protagoniste sono proprio le ragazze del reparto, che per l’occasione indosseranno le creazioni di Rosy Garbo.

L'evento sarà accompagnato dalle musiche dal vivo del Moviechorus di Erika De Lorenzi.

Presenta Moreno Morello.

I proventi della serata saranno devoluti alla costruzione della Teen Zone.

L’associazione Team for Children organizza una sfilata benefica per raccogliere fondi da destinare alla costruzione della “Teen zone”, un’area dell’ospedale dedicata ai pazienti adolescenti ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Modelle d’eccezione le ragazze del reparto, che sfilano indossando gli abiti di Rosy Garbo.

Evento patrocinato dal comune di Padova.

Biglietti

Donazione a partire da 10 euro

I biglietti saranno disponibili in cassa la sera dell’evento