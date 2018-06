“La vita quotidiana a Padova nel Trecento”, conferenza ai  Musei Civici agli Eremitani

Nel Trecento la città, dominata dalla signoria dei Carraresi, è caratterizzata da un grande fervore che si riverbera positivamente sia sul piano economico che su quello culturale. Artigiani, mercanti e professionisti, come giudici e notai, raccolti in associazioni dette fraglie o corporazioni, sono gli indiscussi protagonisti della vita quotidiana.

La città ha un grande sviluppo architettonico e urbanistico e vede all’opera muratori, manovali e tagliapietre, oltre ad artisti famosi che vi realizzano splendidi cicli pittorici. Si potenziano l’attività creditizia e le attività economiche, in particolare le industrie della lana e della fabbricazione della carta che utilizzano le acque cittadine per la produzione e il trasporto. La vita ecclesiale e religiosa è intensa, sostenuta anche da confratenite e congregazioni di carità. Giullari, musicisti e rimatori animano la corte e le piazze, si tengono fiere e feste con danze e giostre con le armi. L’Università è quanto mai vitale e accoglie numerosi scolari non padovani. Insomma, un affascinante mondo da scoprire.

19 giugno 2018, ore 17.30

Sala del Romanino, Musei Civici agli Eremitani

Informazioni

Ingresso libero

tel. 049 8204811

biblioteca.civica@comune.padova.it

