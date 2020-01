Presso Esapolis l'incontro "C'è vita nell'universo?"

Appuntamento domenica 19 gennaio 2020 a partire dalle ore 15 presso Esapolis. Un entomologo americano ha affermato di riconoscere forme di insetti e serpenti nelle foto dei Rover della Nasa. Qual è il confine tra fantasia e realtà scientifica? Ne parleremo insieme e approfondiremo l’argomento in una conferenza a cura del Prof. Gianni Tamino. A Esapolis scopriremo come le basi della vita sono più diffuse di quello che si può pensare e come esseri del "MicroMegaMondo" di Butterfly Arc sono già andati nello spazio.

Per l'occasione, si terranno nel pomeriggio dei laboratori per conoscere dal vivo alcuni viaggiatori spaziali e interagire con loro.

Orari laboratori: ore 15 e ore 16, costo 1 euro in più a persona

Orario conferenza: ore 17, compresa nel prezzo biglietto di entrata al museo

Informazioni e contatti

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a segreteria@butterflyarc.it oppure chiamando lo 049 8910189.

Per maggiori informazioni: 049 8910189, segreteria@butterflyarc.it

Web: http://www.micromegamondo.com