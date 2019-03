“Vita Vibrante - La metafisica dell'Anima”, seminario a Luvigliano di Torreglia

Seminario teorico ed esperienziale con il simbologo Michele Proclamato, esperto del linguaggio simbolico ed iniziatico contenuto nell’arte, nell’architettura e nella musica degli ultimi duemila anni, che ha decodificato nella “Scienza dell’Ottava”

(maggiori info sul relatore sul sito http://www.micheleproclamato.com).

Così Michele Proclamato anticipa il contenuto di questa giornata: «Sono ormai millenni che sia in ambito religioso sia in ambito iniziatico si insegna a diventare “ottave”: esseri capaci di vibrare attraverso le proprie emozioni in modo da creare le nostre realtà. Sarebbe il caso che imparassimo ad evocare non solo nuove realtà ma anche nuove vibrazioni, capaci di consegnarci doni e carismi in grado di amplificare ancora di più la nostra capacità di creare mondi nei mondi, qui e adesso, in quello che, fra tutti i mondi della natura, è l’unico in grado di essere cambiato davvero: la Tridimensionalità. Serve una nuova ed antichissima tecnologia spirituale dell’Anima e l’unica in grado di soddisfare questa esigenza, non più futura, è l’Ottava. Capire il come e provarlo credo sia necessario. Con affetto da chi un tempo era sicuramente tutt’altro. Michele Proclamato»

Il seminario si terrà presso l’Associazione Culturale “Sei Altrove”, in via della Busa, 12 a Luvigliano di Torreglia (Pd) (https://www.seialtrove.it).

Per info e prenotazioni: 049.9903934 - 348.4946379 - info@seialtrove.it

