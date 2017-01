"Vittorio Matteucci - Il Recital" al Teatro Verdi a sostegno dell’iniziativa solidale “Un’Ambulanza per Padova”

Vittorio Matteucci, uno dei più apprezzati cantattori italiani, noto al grande pubblico per il celebre ruolo di Frollo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, dedica una serata di spettacolo e intrattenimento al sostegno dell’iniziativa solidale “Un’Ambulanza per Padova”, la raccolta di donazioni aperta a livello internazionale e destinata all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per la Croce Verde della città di Padova.

Matteucci, grande mattatore del palcoscenico e appassionato di musica napoletana e della canzone d’autore, nel corso del recital spazierà da citazioni dei musical che lo hanno visto protagonista (da Tosca Amore Disperato di Lucio Dalla al Conte Dracula nell’omonima Opera Rock della P.F.M., da La Divina Commedia di Mons. Marco Frisina a I Promessi Sposi di Michele Guardì, fino a Romeo e Giulietta di David Zard) a brani che testimoniano il suo amore per il jazz e il mondo dei crooners, accompagnato dalla sapienza e dal tocco del pianista d’eccezione Giuliano Pastore.

L’intero incasso dello spettacolo sarà devoluto al progetto: www.unambulanzaperpadova.it.

INGRESSO

Platea e palco ppiano balconata: 25 euro

Palco ppiano no balconata: 23 euro

Palco I e II ordine balconata: 20 euro

Palco I e II ordine no balconata: 18 euro

Galleria: 15 euro

PER INFORMAZIONI

Teatro Verdi - Teatro Stabile del Veneto

telefono 049 8777011 - biglietteria 049 87770213

email info@teatrostabileveneto.it

sito www.teatrostabileveneto.it