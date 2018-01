Viva la Befana in Piazzale Vinceno Cuoco

Mercoledì 3 gennaio, dalle ore 15 alle 18, appuntamento alla Mandria alla piazzetta del Centro civico “Il Borgo”, in via Romana Aponense, con l'animazione per bambini e famiglie “Viva la Befana & C.” organizzata dall'Associazione Tempi e Ritmi in collaborazione con il Quartiere 5 Sud-Ovest: canzoni per bambini, giocolerie, truccabimbi e palloncini, pupazzi giganti, il risciò della Befana...

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2018 🧦

con la partecipazione di Monik, Fanta Richard, il Minion, il Gatto Romeo, la renna. Accesso gratuito

Si replica venerdì 5 gennaio in Piazzale Cuoco alla Guizza, in collaborazione con il Quartiere 4 Sud Est, sempre dalle 15 alle 18.