Ultra Suono presenta Viva Viva Malagiunta al Grind House Club di Padova

Per la pubblicazione dell'album d'esordio, un progetto italo-argentino unico, che fonde la cumbia a sonorità contemporanee elettroniche mantenendo un suono caldo, che arriva dal sud, e che partendo dal presente ci proietta in un immaginario futuristico. Direttamente dal cuore electro-latino dell'Istituto Italiano di Cumbia: Viva Viva Malagiunta (electro cumbia) - La Tempesta Dischi + Tribalista Dj Set (tropical, cumbia).

Contributo di ingresso: 7 euro (alla cassa). Ingresso soci AICS.

Viva Viva Malagiunta (electro cumbia) - La Tempesta Dischi

Ascolta il primo singolo estratto in anteprima esclusiva su Sentireascoltare: https://sentireascoltare.com/video/viva-viva-malagiunta-teleferico/.

Viva Viva Malagiunta è il progetto nato dall'unione dei due dj/producers FiloQ (Filippo Quaglia) e Mr.Paquiano (Nahuel Martínez), il primo proveniente dai vicoli di Genova mentre il secondo da quelli di Buenos Aires, assieme tracciano la rotta per una nuova Boca immaginaria fatta dei suoni ancestrali e folklorici della tradizione sudamericana attraversati da beat e basse frequenze della club culture occidentale.

Viva Viva Malagiunta é un progetto di etnomusicologia, di ricerca del passato ed esplorazione per trovare un posto nel presente. Il suono é stratificato, talvolta mentale talvolta fisico é figlio delle esperienze e percorsi diversi dei due producers: FiloQ produttore e dj artefice del suono di progetti meticci come Magellano e Uhuru Republic ha collaborato con diversi artisti come Mudimbi, Almamegretta, Gnu Quartet e molti altri. Gran frequentatore del mondo del jazz sperimentale e delle sue radici africane è un raffinato e cerebrale confezionatore di beat, i suoi djset sono eleganti anche se spettinati a suon di basse frequenze ed alti volumi.

Mr.Paquiano è quello nuovo della classe. Con una breve carriera musicale ma con una profonda conoscenza della musica sudamericana, della sua evoluzione storica e del suo trasfondo sociale. Compositore quasi per intuizione, le sue selezioni musicali puntano dritte al coinvolgimento, con un approccio volutamente disordinato, caotico...pacchiano.

Queste caratteristiche così contrastanti (all'apparenza) tra di loro, rendono i loro djset ed ancora di più le loro produzioni movimentate ed originali. I due collaborano sin dalla nascita del collettivo Istituto Italiano di Cumbia, hanno scritto e prodotto diversi brani contenuti all'interno delle prime due compilation di Cumbia italiana che la crew ha pubblicato e sono i produttori dell'ultimo disco dei romani Los3altos.

Li trovate sul palco, alle spalle dei cantanti dell'Istituto Italiano di Cumbia All Stars. Uno tiene le redini del Soundsystem alla base dello spettacolo (FiloQ) mentre l'altro (Mr.Paquiano) fa scintillare il Güiro, fa cori e lancia samples come coriandoli.

Il loro live set si arricchisce del potente drumming di Teo Marchese batterista e produttore già presente nel disco. Di stampo funk, hiphop collabora con artisti anche in ambito world music. Ama la musica africana e latino americana. Con le sue etichette ha prodotto dischi jazz e acid jazz. Il suo progetto 2hez lo porta a unire le sonorità elettroniche alla musica folclorica del centr'africa. Registra dischi folk e pop. Negli ultimi anni collabora con il Rapper Ghemon sia in studio che dal vivo.

Apertura porte: 21. Inizio live: 22.



Nota bene: Il nostro giorno preferito è il venerdì e non tutti possono fare tardi, quindi gli orari dei nostri eventi sono reali: apertura porte alle 21, il live inizia alle 22, minuto più minuto meno. Se quando inizi a ballare non ti fermi più, per te c'è anche uno scatenato djset tropical e cumbia, ad oltranza!

Se sei in macchina, motorino o bici ti aspetta un ampio parcheggio. Altrimenti puoi arrivare anche con l'autobus linea 10 (Direzione: Sarmeola ---> Ponte di Brenta || Fermata: Via Venezia-Centro Giotto - https://www.fsbusitaliaveneto.it/mobilita/orari/inv/U10.html)



Oppure con servizio bus su prenotazione: conosci l'app di Nightbus? Se hai bisogno di uno strappo per venire/tornare a casa o alla stazione, il Comune di Padova offre degli autobus prenotabili che ti portano esattamente all'indirizzo desiderato. Scarica l'app: https://tiny.cc/nj6vcz.

