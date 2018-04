Vivere le emozioni, riconoscerle e gestirle in famiglia e nel lavoro all’Hotel Galileo

Quanto e come influiscono le emozioni sul nostro stato d’animo in una giornata lavorativa, o in una semplice discussione in famiglia o nel rapporto con i figli, i genitori o il partner? Non saper conoscere e gestire le proprie emozioni può interferire con la carriera e con un sereno rapporto con chi ci sta vicino? A tutte queste domande risponderà il dott. Damiano Frasson, formatore e coach, lunedì 7 maggio (ore 20) all’incontro organizzato all’Hotel Galileo (Padova) dall’azienda GRUEMP, da 25 anni leader nel settore della formazione manageriale e del Life & Business coaching.

Sarà una serata in cui si cercherà di comprendere cosa sono le emozioni, come vengono percepite da ognuno e come si possono gestire. Il dott. Frasson tra i vari argomenti introdurrà l’importanza dell’intelligenza emotiva, considerata una competenza soft cruciale, l'impatto delle emozioni sulle situazioni e sulla motivazione, dare un nome ed un significato alle emozioni per riflettere ed agire. Insieme si cercherà di capire che relazione c’è tra emozioni e comunicazione. Durante la serata alcune esercitazioni pratiche e per chiudere con alcuni consigli per migliorare l'intelligenza emotiva.

La partecipazione è libera, serve la prenotazione a infoamico@gruemp.it

