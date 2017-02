"Vivere la felicità - Finding Happinness" al cinema Politeama di Piove di Sacco

Lunedì 20 febbraio alle ore 21 il cinema Politeama di Piove di Sacco ospita la proiezione di "Vivere la felicità - Finding Happinness", docu-film girato nelle comunità Ananda, create dal maestro indiano Paramhansa Yogananda per dar vita a comunità consapevoli, dove le persone potessero vivere insieme, condividere alti ideali, lavorare in collaborazione con gli altri, studiare e meditare insieme, coltivare il proprio cibo e stabilire un nuovo stile di vita comunitario in un'era in cui sempre più persone stavano abbandonando la campagna per vivere in città affollate.

Il suo discepolo Swami Kriyananda ha fondato le comunità Ananda, un esempio di pace, armonia e prosperità che offre una soluzione a molti dei problemi che attualmente affliggono il mondo.

Nelle riprese di "Finding Happiness" tale realtà esistente in America, Europa e India.

SINOSSI

La giornalista Juliet Palmer (Elisabeth Rohm), una reporter specializzata in fatti di cronaca legati alla corruzione, riceve un insolito (e non gradito) incarico dal capo della rivista "Profiles": dovrà visitare una comunità spirituale nel nord della California, dove, nel corso dei cinquanta anni della sua esistenza, sono state sviluppate soluzioni alternative ai problemi del mondo. Durante il soggiorno all'Ananda World Brotherhood Village, intervisterà il suo fondatore e incontrerà le persone che hanno fatto una scelta di vita insolita.

Con una certa dose di scetticismo e un pizzico di curiosità, Juliet si lancia in un viaggio professionale e al tempo stesso personale, che le aprirà il cuore e le cambierà la vita.

INFORMAZIONI

www.findinghappinessmovie.com/italia

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QrI6w3cYQtI