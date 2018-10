Domenica sostenibile “Vivi la città senza l’auto” nel rione Forcellini a Padova

Una domenica di festa nel cuore del rione Forcellini tra attività sportive ed informative, marcatura della bicicletta, animazione per adulti e bambini, intrattenimento musicale, premiazioni, eventi nell’ambito del bando “La città delle idee” e tanto altro ancora.

Scarica il programma completo dell'iniziativa

Programma

Molte delle iniziative in programma si svolgono dalle ore 10 alle 18, orario in cui è in vigore il divieto di circolazione in una porzione del quartiere 3 Est.

Centro civico Forcellini, via Prosdocimi

Dalle 9 alle 12

Marcatura gratuita biciclette, in collaborazione con gli Amici della Bicicletta di Padova, prenotazione online marcatura.

Dalle 10 alle 11

Teatriò Jazz e Swing anni ‘30 - ‘40, musicisti, cantanti e cori alla “Trio Lescano”per rivivere le atmosfere di un tempo.

Alle 11

Premiazione dei vincitori della sfida europea Social Biking Challenge​, Vice Sindaco e Assessore all’ambiente premiano i vincitori.

Dalle 10 alle 17.30

Gioco e sport con il Taekwondo, a cura dell’Asd Taekwondo Tigers Padova.

Dalle 10 alle 18

Stand Settore Ambiente e Territorio, ufficio Informambiente, informazioni e materiale sulle iniziative del Laboratorio di educazione ambientale.

Dalle 10 alle 18

Compost alla spina - Il compost per gli orti e i giardini in città, a cura di Sesa Spa di Este, in collaborazione con la cooperativa sociale Montericco.

Dalle 10 alle 18

La piramide dei diritti, a cura dell’associazione Jardin de los niños.

Dalle 10 alle 18

Promozione della Salute senza sostanze tossiche e comportamenti a rischio, a cura di Acat Padova Onlus - associazione Club alcologici territoriali.

Dalle 10 alle 18

Servizio Lab I: sostenere e promuovere un invecchiamento attivo e longevo, a cura di Lab. I Servizio di ricerca e formazione in Psicologia dell’Invecchiamento(Università di Padova).

Dalle 10 alle 18

Mostra ricamo, a cura dell’associazione culturale Don Milani.

Dalle 12 alle 13

Danziamo insieme le danze dei popoli, a cura dell’associazione culturale Danze popolari internazionali Antico cerchio.

Dalle 17 alle 18

Forcellini Social Street - Cartoline in danza

Evento nell’ambito del progetto Forcellini Social Street - bando “La città delle idee”.

Dalle 18 alle 20

Milonga di tango in piazzale Forcellini, a cura della Scuola di Musica Gershwin e di Cochabamba444.

Evento nell’ambito del progetto Stranieri in Patria - bando “La Città delle Idee”.

Via Prosdocimi

sede cooperativa Il Sestante, via Prosdocimi, 2/a

Dalle 16 alle 18

Forcellini Social Street - Lab Intrecciamoci, a cura della cooperativa sociale Il Sestante.

Evento nell’ambito del progetto Forcellini Social Street - bando “La Città delle Idee”.

sala Nilde Iotti, via Prosdocimi, 1

Dalle 15 alle 18

Tennis tavolo a tutte le età, a cura dell’associazione Nova Pong Padova.

Parco iris

Dalle 10

Rilassati e respira con il Tai Chi, a cura dell’associazione Dong Jin.

Dalle 10 alle 12.30

Cento strade per giocare, a cura di Legambiente Padova.

Evento nell’ambito del bando “La città delle idee”.

Dalle 10 alle 13

Free ArT! - Libera la tua arte!, a cura dell’associazione Bwhite.

Alle 14.30 - in caso di pioggia, l’evento si tiene nella sede di NEO-MetArte, via Nazareth, 17

Il prato infinito, spettacolo itinerante sul rapporto uomo natura - un viaggio nella natura e sulla natura, a cura di Aulò Teatro - Compagnia teatrale indipendente.

Dalle 15 alle 17

Corso di capoeira, a cura dell’associazione Capoeira Angola Pernambuco Padova.

Dalle 15 alle 18

La parola che costruisce, laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni con attività di collage, canzone e libri animati; a cura dell’associazione Venere.

Via Forcellini e dintorni

Dalle 16 alle 17 - ritrovo e partenza in via Forcellini, 53

Quartiere in movimento - Passeggiata musicale, a cura della cooperativa Il Sestante, in collaborazione con il gruppo Murga di Padova.

Sala polivalente del Civitas vitae Nazareth, via Nazareth, 38

Dalle 16.30 alle 17.30

L’autunno tra canti e suoni - concerto per coro e strumenti, a cura dell’associazione culturale per l’educazione Natura Musicale, laboratorio corale Mezzotono, Civitas Vitae Nazareth.

Internato Ignoto, viale dell’Internato Ignoto

Alle 14

“Percorsi di pace a Padova 2018“ - Percorso dei Giusti in bicicletta

In concomitanza con le celebrazioni legate al centenario della Grande Guerra e alla proclamazione di Padova Capitale della Pace, percorso in bicicletta di circa 6 km attraverso i luoghi simbolo di Padova, legati all’impegno per l’affermazione dei valori di giustizia e di pace. Massimo 50 partecipanti.

Iscrizione online obbligatoria entro il 18 ottobre.

Costo 3 euro per copertura assicurativa a cura di Fiab - Associazione Amici della Bicicletta.

Per informazioni