Domenica sostenibile “Vivi la città senza l’auto” a Padova

Torna domenica 23 settembre l’appuntamento promosso dal Comune di Padova domenica sostenibile “Vivi la città senza l’auto”.

Scarica il programma con tutti gli eventi

Il programma

Piazza dei Frutti

Dalle 10 alle 18 - Stand informativi

Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente

Informazioni e materiale su: educazione ambientale, percorsi sicuri casa-scuola, raccolta differenziata, progetti europei per la salvaguardia dell’ambiente, il progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova” che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra la Stazione e la zona industriale attraverso il quartiere Camin.

Progetto europeo Urban Green Belts - Cinture Verdi Urbane

Presentazione dell’Applicazione Papp-UGB per la mappatura del verde privato. Verrà consegnato un piccolo gadget a chi visiterà lo stand.

Bonus verde: come funziona?

Informazioni sulla nuova agevolazione fiscale per interventi di sistemazione a verde, impianti di irrigazione e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. A cura di: Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Boschi Selvatici Urbani: opportunità viventi

La natura urbana spontanea delle città analizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) dell’Università di Padova.

Legambiente Padova onlus

Tra Bicipolitana e ciclabilità diffusa: muoversi in bicicletta a Padova.

Verso il Parco Agro Paesaggistico Metropolitano

Pannelli e documentazione divulgativa. A cura dell’Associazione PAAM.

Grande Gioco delle Mura

Le Mura rinascimentali di Padova: costruzione di un grande plastico-puzzle delle Mura del ‘500 di Padova (8-12 anni).

La via delle Mura di Padova: rintracciarne il percorso, con le sue porte, torrioni e baluardi tutt’ora esistenti, attraverso la consultazione di mappe storiche e fotografie attuali.

A cura del Comitato Mura di Padova, con la partecipazione di: Associazione Amissi del Piovego, Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova e altre Associazioni cittadine.

Per la partecipazione di famiglie o gruppi è preferibile prenotare al numero 348 3554776.

Altri stand

Duca degli Abruzzi

Trenitalia Trasporto Regionale Veneto

APS Holding

Bicincittà

Triclò - il trasporto merci con la bicicletta

La Stazione delle Biciclette – Cooperativa ReFuture

Laboratori “green” - A cura di Garden Cavinato.

Laboratori di disegno, truccabimbi e animazione per bambini - A cura di Non Solo Tata.

Area sport-benessere - A cura di Forum Wellness Club.

Intrattenimento e Spettacoli

Alle 10 - Buongiorno musicale - A cura di Associazione Play.

Alle 11 - La magia delle bolle di sapone - A cura di Associazione Kervan.

Alle 11.30 - Concerto di apertura: Joe Stray Quintet

Diego Graziani (chitarra), Yuri Argentino (sax), Glauco Benedetti (trombone), Giulio Gavardi (chitarra), Riccardo Di Vinci (contrabbasso).Una miscela di swing, jazz e musica popolare in chiave “gipsy manouche”.

Alle 14.30 - Bici Picta

Una biciclettata attraverso i luoghi di Padova Urbs picta, per conoscere il grande patrimonio culturale di Padova e riscoprire il centro storico in sella alle nostre biciclette, lontani dal traffico.

A cura di Legambiente Padova.

Info su orari e percorso: www.legambientepadova.it - Facebook:legambientepadova

Dalle 16 alle 17 - Workshop “Légami”

Per imparare a distinguere i diversi modelli di lucchetti e sistemi di sicurezza della bicicletta.

A cura della Cooperativa Refuture_Stazione delle Biciclette Padova.

Per iscrizioni: cooperativarefuture@gmail.com

Dalle 16 alle 17.30 - Esibizioni di danza

Acqua, aria, terra e fuoco a cura di Associazione Meraki, direzione artistica Ingrid Nefer Zorini.

Pizzica e altre tarantelle a cura di Terrasale, direzione artistica Silvia Cagnazzo. Baile flamenco a cura di Duendarte, direzione artistica Marta Roverato. Hip hop & street dance a cura di Dance4Fun School e Showtime Studio, direzione artistica Augusta Basile.

Dalle 17.30 alle 19 Milonga di tango argentino - A cura di Cochabamba444.

Dalle 19.30 alle 21 - Concerto di chiusura con multivisioni

Maurizio Camardi & Clacson Small Orchestra featuring Ernesttico

Maurizio Camardi (sax soprano, sax sopranino, duduk e flauti etnici), Ettore Martin (sax tenore), Edoardo Brunello e Luca Ardini (sax alto), Yuri Argentino (sax baritono), Ernesttico (batteria, percussioni). Proiezioni e multivisioni a cura di Francesco Lopergolo.

Un sassofonista, compositore e polistrumentista che si muove a suo agio tra jazz e world music. Un quartetto di sassofoni come un quartetto d’archi dove le parti, i colori e i timbri sono distribuiti con razionalità ed equilibrio. Un percussionista cubano di fama internazionale con il suo inconfondibile sound. Sullo sfondo le proiezioni in multivisione di un grande regista.

Piazza dei Signori

Dalle 10 alle 18

Esposizione auto elettriche o ibride: Superauto, Ceccato Motors, Bisson Auto, Hyundai Rino Berton.

Esposizione biciclette: Forever Bike, Angel Bike, Cicli Bonin, ReCycle - Italian Cargo Bike,

Squiky.

Medici in Strada: Camper Bianco con medici volontari per visite gratuite alla cittadinanza. A cura di Comitato Maniuniteperpadova - Associazione Medici In Strada - Ordine Teutonico.

Dimostrazione trattamenti shiatsu e automassaggio - A cura di operatori professionisti FisieO.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Federazione Italiana Salvamento Acquatico

Stand per sensibilizzare i cittadini ai principi del salvamento acquatico, del primo soccorso, con dimostrazioni pratiche di soccorso sanitario a cura degli istruttori di salvamento FISA Veneto.

CSA Nazionale

Stand per promuovere lo sport e la propria rete associativa sportiva.

Piazza delle Erbe

Dalle 10 alle 18

Percorso ludico di sicurezza stradale per bambini

A cura della Polizia Locale in collaborazione con l’Associazione Panther Boys.

Percorsi stradali ludico/didattici appositamente realizzati: a piedi con ostacoli (da 3 a 10 anni), con la propria bicicletta (fino a 10 anni). È richiesta la bicicletta in buono stato. Caschetto obbligatorio.

Busitalia

Presentazione del nuovo bus elettrico finanziato con fondi POR FESR e promozione servizi.

Cortile di palazzo Moroni

Dalle 10 alle 19

Bici d’epoca degli antichi mestieri

La mostra di un originale spaccato della storia veneta delle bici da lavoro del primo dopoguerra: dal pescivendolo al panettiere, dall’arrotino al lattivendolo, dal materassaio allo spazzino per calarsi nella realtà del passato. A cura dell’Associazione Pro-Loco di Saccolongo (PD).

Via Oberdan

Dalle 9 alle 12

Marchiatura gratuita biciclette

Servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio della propria bici, in collaborazione con Amici della Bicicletta di Padova. Prenotazione online su www.padovanet.it

Alle 15 raduno, alle 15.30 partenza

Biciclettata per famiglie

Facile biciclettata per tutti, di circa 18 chilometri, in città e sugli argini con l’associazione Amici

della Bicicletta di Padova della durata di circa 2 ore. È previsto il pagamento di 3 euro a partecipante per la copertura assicurativa FIAB gestita da Amici della Bicicletta Padova.

Liston

Dalle 16 alle 18

Tappa a Padova della Ciclostaffetta per Giulio Regeni

La ciclostaffetta promossa da APS Bisiachinbici FIAB Monfalcone partita da Fiumicello (il paese di Giulio Regeni in Friuli Venezia Giulia) con destinazione Roma per la consegna al governo una lettera scritta dalla famiglia Regeni per chiedere al governo italiano di dare un “segno di esistenza in vita” sul caso.

Piazzetta accademia Delia

Dalle 10 alle 19

Mobilità sull’acqua

Per dimostrare che il sistema delle acque interne è e resta una grande potenzialità della città, l’Associazione Amissi del Piovego promuove un servizio di escursioni con barche tradizionali venete con partenza ogni 20 minuti. Accesso all’acqua non consentito a persone con scarsa mobilità.

Giardino città dei bambini

Dalle 16 alle 19

Vivi il parco: Passeggiata animata per bambini

Pomeriggio dedicato a bambini e genitori per passeggiare insieme lungo percorsi animati da artisti professionisti con giochi, letture animate, giocoleria e spettacoli.