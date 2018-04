Domenica sostenibile “Vivi la città senza l’auto” e Festa della bicicletta “Bici e cultura”

Il Comune di Padova organizza la manifestazione “Vivi la città senza l’auto”, che prevede il divieto di circolazione all'interno del centro storico, per domenica 8 aprile, e la Festa della bicicletta “Bici e cultura 2018”, con un ricco programma di eventi in Prato della Valle e nel centro di Padova.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'EVENTO

Programma

Molte delle iniziative in programma si svolgono dalle ore 10 alle 18, orario in cui è in vigore il Divieto di circolazione all'interno del centro storico.

Eventi in Prato della Valle

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Marcatura gratuita biciclette ; è necessario presentarsi con il modulo compilato

Stand istituzionali, delle associazioni e degli operatori della mobilità sostenibile

Percorso ludico di sicurezza stradale per bambini

Mostra di bici d'epoca degli antichi mestieri

dalle ore 10.30 alle 11 in Prato della Valle e dalle 11.30 in corso Vittorio Emanuele II

Esibizione della Fanfara dei Bersaglieri

Musica con il duo acustico pop folk Lola & Mr Be

Esibizione della Polifonica Vitaliano Lenguazza con il suo famoso repertorio

Animazione per bambini “Viaggio a Ballopoli”

Musica con il quintetto gipsy jazz manouche Joe Stray

Workshop

dalle ore 10.30 alle 15

“Legami”: per imparare a distinguere i diversi modelli di lucchetti e sistemi di sicurezza della bicicletta; con la cooperativa ReFuture

Durata 45 minuti; attività gratuita

“ABC del cicloturista”: introduzione alla preparazione della bici da turismo low cost; con la cooperativa ReFuture

Durata 1 ora; contributo di 5 euro

“Lo zen e l’arte della raggiatura”: raggiatura della ruota, trucchi e segreti; con l'associazione La Mente Comune

Massimo 5 partecipanti

Durata 1 ora; contributo di 10 euro

Sfilate

ore 12 e 16 , partenza e arrivo in Prato della Valle

“Bici d'Epoca degli antichi mestieri”, sfilata per le vie del centro delle bici d’epoca con figuranti in costume.

“Tweed ride Italia”, sfilata per le vie del centro con bici e vestiti d'altri tempi

Biiclettate

“Padova pedala” , con la partecipazione straordinaria di “Tandem è Vita”

ritrovo ore 9 in Prato della Valle, lato Palazzo Angeli; partenza ore 10

Facile biciclettata per famiglie con degustazione di prodotti, a cura dei produttori del mercato di Campagna Amica del quartiere Forcellini

Massimo 150 partecipanti

Durata di circa 2 ore

Costo adulti 3 euro, gratis per i minori

Iscrizione online o direttamente domenica entro le ore 9.30 (previa disponibilità di posti)

Regolamento biciclettata “Padova pedala”



ritrovo ore 9.45 in Prato della Valle, presso lo stand “A ruota libera”; partenza ore 10

Biciclettata di 3 ore con visita guidata alla Loggia ed Odeo Cornaro; a cura di Legambiente

Costo 7 euro

Iscrizioni via email a circolo@legambientepadova.it



registrazione e ritrovo ore 14.30 in Prato della Valle, lato Palazzo Angeli; partenza ore 15

Biciclettata alla scoperta di Padova, ricerca dei “tesori” con indizi ed enigmi per riconoscere particolari della città poco noti

Costo 2 euro

“BicinArte 1 - Padova contemporanea. Architettura del XX e XXI secolo”

ritrovo ore 15 in Prato della Valle, lato Palazzo Angeli; partenza ore 15.30

Scoprire il fascino di Padova attraverso un percorso in bicicletta, accompagnati da una guida turistica

Durata di circa 2 ore

Massimo 40 partecipanti

Costo 5 euro, gratis per i minori di 13 anni

Iscrizione online o direttamente domenica entro le ore 15 (previa disponibilità di posti)

Regolamento biciclettata “BicinArte 1”



ritrovo ore 16 in Prato della Valle, lato Palazzo Angeli; partenza ore 16.30

Scoprire il fascino di Padova attraverso un percorso in bicicletta, accompagnati da una guida turistica

Durata di circa 2 ore

Massimo 40 partecipanti

Costo 5 euro, gratis per i minori di 13 anni

Iscrizione online o direttamente domenica entro le ore 16 (previa disponibilità di posti)

Regolamento biciclettata “BicinArte 2”

Altre iniziative

ore 9.30 , ritrovo al parcheggio del centro Kofler

Tour a tappe delle mura padovane “Dal torrione Impossibile al baluardo San Prosdocimo”



Manifestazione “Api e prati” , con miele ed erbe aromatiche, officinali e spontanee



“Puliamo gli argini!”, regata delle imbarcazioni della Canottieri di Padova



“Un’ora e mezza di storia e storie sul Castello Carrarese”

Ingresso in gruppo di massimo 25 persone ogni 30 minuti. Gruppi formati in base all'ordine di arrivo

Ingresso libero; è gradito un contributo minimo di 3 euro

Al termine della visita è possibile effettuare una “gita in barca” con gli Amissi del Piovego; offerta libera a partire da 5 euro



“In-contriamoci, in bici o in tram!”, musica, cultura e momenti di intrattenimento

Mostra fotografica “Entro le mura, tra Città giardino e Prato della Valle”



Visita dell'Oratorio di San Michele in piazzetta San Michele, con l'associazione La Torlonga

Ingresso 1,50 euro

Capienza massima 30 persone



Incontri per famiglie “Domenica al Museo 2018”



Mostra “Ninì Candela. Craco. I colori del silenzio”



piazza Capitaniato

Mostra mercato d'arte “Momart”

Per informazioni