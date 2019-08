"Vivi Due Carrare": mercatino, rievocazione, fiera espositiva e palio

La Pro Loco di Due Carrare (PD) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano dal 6 all'8 settembre 2019 a Due Carrare (PD), all'interno dei Giardini di via Roma, dalle ore 10 alle ore 21, la manifestazione "Vivi Due Carrare 2019".

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Il mercatino conta la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo per la casa ed il tempo libero. Non mancheranno bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano, operatori dello street food con specialità alimentar dolci e salate.

Il programma della manifestazione prevede il giro in bici per le terre dei Carraresi, visite guidate all'Abbazia di Santo Stefano, il torneo di bocce tra le contrade, giri in carrozza, passeggiate e camminate per il paese, una dimostrazione della pigiatura dell'uva come una volta e poi animazioni per bambini e stand gastronomico.

Informazioni e contatti

Mercatino e partecipazione come Espositore: tel. 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: Evento Facebook - Pro Loco Due Carrare