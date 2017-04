ViviLa Primavera in Villa Roberti a Brugine

Domenica 23 aprile villa Roberti a Brugine sarà aperta dalle 10 alle 19, con un'intera giornata per godere dell'ampio parco che circonda la villa, per fare un pic-nic, rilassarsi o leggere un libro immersi nella natura.

Dalle 15 alle 18 verranno organizzate le attività per i ragazzi "Giochi in Villa" e si terrà "Torre aperta", per avere la possibilità di salire sulla torre medievale.

Alle ore 15 e alle ore 16 sono inoltre previste visite guidate alla villa.

BIGLIETTI

Ingresso 3 euro.

INFORMAZIONI

392.5226296 - villaroberti.associazione@gmail.com

https://www.facebook.com/viviLaVillaRoberti/​