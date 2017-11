La società Dante Alighieri comitato di Padova invita all'appuntamento di giovedì 16 novembre, alle ore 17.30 , a Palazzo Zacco

Circolo unificato dell’esercito - Prato della Valle 82.

DETTAGLI

“Tre vizi e una virtù” al Circolo unificato dell’esercito Palazzo Zacco il 16 novembre

Itinerario con diapositive attraverso il mondo di Dante a cura di Maristella Mazzocca.

Interventi di Raffaella Bettiol, Gabriele Pernigo, Gabriella Gambarin

In memoria di Giuseppe Iori.

Un itinerario per immagini dedicato al solo autore che tutto il mondo riconosce anche solo per nome, senza bisogno di cognome. Per scoprire come i versi di Dante abbiano dato vita a tutta la gamma delle emozioni umane, dunque anche alle nostre, di donne e uomini del ventesimo secolo. L’evento sarà un omaggio alla memoria di Giuseppe Iori.