"Vocazione Soubrette", spettacolo al Circolo della Lirica di Padova

Domenica 12 febbraio alle ore 16, nella cornice di palazzo Zacco Armeni, il Circolo della Lirica di Padova mette in scena lo spettacolo "Vocazione Soubrette", con la regia di Marco Bellussi.

Il gioco scenico è incentrato sulla figura del soprano/soubrette, ovvero su quella particolare tipologia di soprano leggero che, per spirito, verve e sagacia costituisce l'ingrediente più piccante della gustosa ricetta con cui viene preparata l'opera buffa settecentesca e di primo '800.

Le arie più romantiche e le scenette più divertenti, in un mix di grande fascino e leggerezza che attraversa il mondo irreale dell'operetta e dell'opera giocosa.

La soubrette è protagonista dello spettacolo che farà respirare al pubblico la magica atmosfera e le deliziose melodie di alcune fra le più celebri opere di repertorio brillante quali "Così fan tutte", "Il filosofo di campagna", "Il barbiere di Siviglia", "Don Pasquale", "Il pipistrello".

Non mancherà inoltre un cameo dall'opera drammatica "La Bohème" in cui Musetta regala squarci di cristallina ed irresistibile vanità femminile.

Farà da filo conduttore il narratore, che porterà alla ribalta i personaggi principali interpretati dalla soubrette.

Interpreti:

Francesca Bruni - soprano

Simonetta Valveri - voce recitante

Stefania Zanesco - pianoforte

Patrocini: regione del Veneto - provincia di Padova - città di Padova.

In collaborazione con Reteventi palazzo Zacco Armeni - Prato della Valle, 82

INFORMAZIONI

Prenotazione obbligatoria: 349.8026146 - 335.6303408.