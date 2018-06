Voci di Guerra. Cantata per soli coro e orchestra al Castello Carrarese

Spettacolo in cartellone della Stagione 2018 di Castello Estate e nell’ambito delle iniziative dedicate al Centenario della Grande Guerra.

Nel corso del 2018, il Veneto e la Città di Padova si troveranno ad essere l’epicentro di una serie di manifestazioni che celebreranno la fine della Grande Guerra. Le istituzioni venete propongono un programma per ricordare e commemorare gli eventi storici.

Maggiori informazioni e programma completo in: www.centenariograndeguerra.com

Voci di guerra

cantata per soli coro e orchestra

con

Orchestra “Città di Ferrara” diretta dal M° Maffeo Scarpis

Insieme Vocale “Città di Conegliano” diretto da Laura Fabbro

Raffaella Giuseppetti - voce recitante

Giulio Andreetta – pianoforte solista

Francesco Lopergolo – multi visioni

Il trauma della guerra. Un’esistenza sospesa, quella del soldato, costretto a confrontarsi quotidianamente con il mistero della morte.

Sono questi i temi di Voci di Guerra, una Cantata per soli coro e Orchestra, nella sua prima esecuzione assoluta, abbinata a tre testi di Giuseppe Ungaretti, Robert Skorpijl e Renzo Pezzani, che vede Giulio Andreetta nella doppia veste di esecutore-compositore.

Completa il concerto il Concerto n.1 op.11 in Mi minore per pianoforte ed Orchestra di Fryderik Chopin.

Informazioni

Ingresso libero

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Manifestazioni e Spettacolo

Tel. 049 8205611-5623

manifestazioni@comune.padova.it

Cell. 342 1486878

info@padovainestate.it

Info web https://www.centenariograndeguerra.com/eventi/voci-di-guerra-cantata-per-soli-coro-e-orchestra/

