“Vogaeuropa 5”, voga alla veneta a Selvazzano Dentro

Il Centro Studi Forcole D’Oro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della Città di Selvazzano Dentro e il patrocinio della Provincia di Padova, organizza sabato 19 maggio, dalle ore 9.30, la manifestazione internazionale di voga alla veneta “VOGAEUROPA 5”.

“Anche quest’anno collaboriamo con piacere con il Centro Studi Forcole d’Oro per realizzare questa iniziativa di risonanza internazionale in quanto la Voga alla Veneta è una delle magnifiche attività che si possono esercitare lungo il corso del nostro fiume Bacchiglione – spiega il Sindaco Enoch Soranzo – una disciplina sempre più praticata a Selvazzano. La quinta edizione di VOGAEUROPA si inserisce a pieno titolo nel progetto di valorizzazione turistico cultuale che vede parte dei territori della provincia di Padova collegati l’uno all’altro proprio grazie al fiume che li attraversa”.

“Selvazzano ha accolto con lungimiranza e partecipazione l’inserimento della Voga alla Veneta nelle proposte innovative e formative rivolte alla Cittadinanza – afferma il Consigliere delegato all’Identità Veneta Giacomo Rodighiero – una disciplina sportiva dal sapore antico ma che sta animando nuove generazioni e non solo i più giovani. Da tre anni si è costituita la Remiera “Da Selvazan” che organizza corsi, eventi e propone progetti ed iniziative per le scuole e per tutti i Selvazzanesi”.

“La Voga alla Veneta è senza dubbio una disciplina sportiva che coniuga perfettamente l’attività fisica con il vivere immersi nella natura e non solo - conclude l’Assessore allo Sport ed alla Pubblica Istruzione Giovanna Rossi - Si appartiene ad una squadra, assieme si affrontano le difficoltà del condurre una barca e si condividono le soddisfazioni di raggiungere le mete prefissate. Come da sempre ci ha trasmesso l’architetto Boris Premrù la Voga alla Veneta permette di vivere la nostra Città da una prospettiva privilegiata che ci regala grandi emozioni”.

Per la Voga Veneta Internazionale parteciperanno equipaggi provenienti da:

Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Ungheria e USA.

Per la Voga Veneta Padovana parteciperanno:

Rari Nantes Patavium 1905, Canottieri Padova, Amissi del Piovego, Circolo Remiero El Bisato, Remiera Euganea, Forcole d’Oro, Scuola di Voga Zonca, Voga Veneta Da Selvazan, Traditional Venetian Boats, VoRaBe e Compagnia Gongolante.

Programma

ore 9.30 Raduno Rari Nantes Patavium

ore 10.30 Canottieri Padova

ore 11.30 Tencarola

ore 12 Cerimonia di Premiazione

ore 12.30 Pranzo Equipaggi