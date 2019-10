Incontro con la fotografa Susanna Iovene per la rassegna "Voglio IncontrArti"

Gli Amici della Biblioteca di Teolo propongono tre incontri con tre artiste per conoscere più da vicino il mondo dell'arte. Come nasce una canzone? Come si illustra un libro? Quali sono le difficoltà che incontra un libero professionista che vive della propria arte? Come si fotografa la musica?

Primo appuntameno con Susanna Iovene giovedì 7 novembre 2019. Fotografa nata a Napoli nel 1985, veneta di adozione. Con il progetto S(U)ONO racconta storie di simbiosi tra il musicista e il suo strumento. Per realizzare gli scatti di questo progetto ha utilizzato la tecnica delle doppie esposizioni in camera.

I prossimi appuntamenti

Elisa Erin Bonomo - giovedì 14.11

Cantautrice e chitarrista veneziana, classe '86. Nel 2017 intraprende la carriera solista pubblicando il disco d’esordio "Antifragile": con il brano “Scampo” vince il Premio della Critica al Premio Amnesty – Voci Per la Libertà. Dal 2017 fa parte del collettivo di cantautrici “W.A.V – Women Against Violence”. Sta lavorando al suo prossimo album.



Luisa Torchio - giovedì 21.11

Illustratrice padovana nata nel 1990. Si è laureata in Fumetto e Illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna e in Design della Comunicazione all'ISIA Firenze. Il suo primo romanzo grafico per bambini "Sabine nel mondo della magia" è stato pubblicato nel 2019. Ha lavorato per Beccogiallo e pubblicato da sola un opuscolo erotico.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2137100809928525/