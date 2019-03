The Artivist “Voi Siete Qui | You Are Here”, performance di Silvia Del Grosso al Neo

Fusion Art Center presenta: Voi Siete Qui | You Are Here performance di Silvia Del Grosso a cura di Giovanna Maroccolo

La performance verrà presentata al pubblico venerdì 29 marzo ore 20 presso Neo, via Nazareth 17, Padova

L'evento è il secondo incontro della rassegna The Artivist, una serie di esposizioni e performance che indagano attraverso l'arte tematiche legate alla questione animale. Tutti gli artisti invitati sono accomunati da questa sensibilità e da una poetica che mette su di un unico piano la simbologia dell'arte e la visione politica. Dopo l'esperienza artistica, un talk per discutere le tematiche emerse e a seguire una cena/buffet vegana offerta ai presenti, preparata dall'artista e dalla curatrice come modo per dare valore all'esperienza di condivisione, fatta non solo di concetti ed emozioni, ma di relazioni.

Silvia del Grosso

Nata a Chiavenna nel 1978, si diploma in Pittura all'Accademia "Aldo Galli" di Como. Da sempre il tema fondante della sua ricerca ha radici nell'indagine sul Sé, investigato attraverso le categorie di tempo, memoria e origine. L'approccio performativo caratterizza invece i lavori del presente, scaturiti da un maggior bisogno di relazione con lo spazio circostante e dalla propensione al desiderare e disegnare nuovi futuri. Artista vegana che tramite la sua poetica ci parla di una visione del mondo antispecista, sonda le risposte del corpo attraverso le sperimentazioni proposte dalla Danza Sensibile, dalla Danza Butoh e dalla PMD, oltre che con la pratica dello yoga e della meditazione.

www.silviadelgrosso.it

Fusion Art Center

Fusion Art Center è un'associazione culturale attiva dal 2015 a Padova nel campo dell'arte contemporanea. Nasce dalla fusione di competenze tra diversi ambiti, dalla curatela, alla formazione, al management culturale e cresce con una mission ben precisa: innestare nella città un fulcro di produzione artistica vivo e partecipato.

Ha sede a Padova in uno spazio artistico condiviso che si chiama Neo, si occupa di progetti sperimentali sui nuovi linguaggi e di curatela come pratica di cambiamento e attivismo.

Venerdì 29 marzo ore 20, evento a ingresso gratuito con la tessera Neo.

fac@fusionartcenter.it

www.fusionartcenter.it

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/432169887590551/