"Voice Experience & Relax", workshop con Franca Grimaldi e Andrea Piovan ad Abano

Ad Abano Terme un weekend dedicato alla voce e al benessere con "Voice Experience & Relax", perché la voce è connessa al corpo, al respiro, all’emozione.

Protagonisti Franca Grimaldi, celebre speaker, attrice e vocal coach, e Andrea Piovan, voce di Mediaset.

Franca Grimaldi, che come vocal coach ha aiutato manager, imprenditori, dirigenti, politici e artisti a migliorare la consapevolezza vocale e la comunicazione, torna con un progetto dedicato proprio alla voce e al benessere, in una vera e propria esperienza che mescola l’atmosfera della vacanza a quella di un approfondimento nel mondo della dizione.

Il tutto all’insegna del relax fornito dalle proprietà benefiche e note delle acque termali, soprattutto nella zona di Abano Terme, conosciuta a livello mondiale per queste caratteristiche e meta ideale del turismo wellness.

BENESSERE ALLE TERME

All’Hotel Abano RITZ dal 25 al 27 agosto Franca Grimaldi organizza un workshop dedicato alla voce e al benessere, in un’esperienza straordinaria e unica nel suo genere che aiuterà a rilassarsi e migliorare la propria capacità di utilizzare la voce, conferendole maggior eleganza, sicurezza, espressività e capacità persuasiva.

“La proposta nasce dalla convinzione che la voce sia un autentico messaggero del nostro benessere perché connessa al corpo, al respiro e all’emozione: proprio per questo motivo, questo nuovo progetto vuole aiutare a migliorare la capacità di rilassarsi, ampliare il respiro, migliorare la postura e utilizzare la voce con maggior consapevolezza ed eleganza.

La voce è infatti una testimonianza vivente di ciò che siamo nell’essenza della nostra anima. Il suo ritmo rivela un universo di stati d’animo ed emozioni. Il timbro ci parla della corporeità, del respiro. Il tono della relazione che abbiamo con il mondo, con gli altri, con noi stessi.

La voce ci coinvolge quindi nel profondo. Ma sarà soltanto liberandola dalle tensioni abitudinarie che potremmo metterla al servizio di una comunicazione autentica.

Non è un caso che il Voice Experience & Relax venga proposto all’interno di un contesto termale, in cui i ritmi lenti e le benefiche acque favoriranno una sensazione di rilassamento e di tranquillità, perfetta per entrare in contatto con la propria voce in un approccio globale che includa la persona nella sua interezza”, afferma l'organizzatrice.

Le cure termali possono contribuire alla prevenzione e preservazione della salute del corpo, che comprende anche quello della produzione artistica della voce e della parola.

L’Abano RITZ è infatti anche sede del Professional Voice Center unica struttura alberghiera a livello nazionale ad offrire questo tipo di protocollo per il mantenimento il rafforzamento e la cura della voce professionale.

PROGRAMMA

Durante il weekend avrete la possibilità di partecipare a un percorso di dizione innovativo, che permetterà di entrare in contatto con la voce, il corpo, il respiro, potenziando la voce naturale e individuandone i punti di forza attraverso tecniche semplici, immediate e divertenti.

Entrando in contatto con il respiro e il corpo, si potrà imparare a prevenire i principali disturbi o disagi nell’uso quotidiano della voce, migliorando la pronuncia e l’intonazione delle parole, ricreando armonia e benessere nella comunicazione con l’energia della voce, della risata, della musica e dei benefici dell’acqua termale.

Un programma che vedrà momenti di lezione e confronto e anche una serata “Happy Voice” nella quale con la partecipazione straordinaria di Andrea Piovan, attore e doppiatore, voce Mediaset e allievo di Philippe Gaulier (il più grande maestro di teatro comico) si potranno sperimentare divertenti ed interessanti esercizi di disinibizione oratoria, attraverso lo Yoga della Risata.

FRANCA GRIMALDI

Speaker, attrice, vocal coach, da più di trent’anni opera a livello formativo nel campo della comunicazione motivazionale, progettando percorsi di studio volti allo sviluppo e al recupero del benessere fisico attraverso l’utilizzo consapevole del respiro e dell’energia vocale.

Come vocal coach ha aiutato negli anni manager, imprenditori, dirigenti, politici e artisti a migliorare la consapevolezza vocale e la comunicazione.

Per GoodMood edizioni sonore ha pubblicato gli audiolibri con relativi e-book: “L’arte di parlare in pubblico: l’uso della voce”, ad oggi ancora ai primi posti su iTunes dal 2010, “Il potere della parola: comunicare, coinvolgere, emozionare” e “15 consigli per usare la voce in pubblico”.

www.francagrimaldi.com

ANDREA PIOVAN

Voce ufficiale di Rete 4

Allievo di Jaques Lecoq, Philippe Gaulier, ha lavorato con Simon Mc Bourney, Theatre de Complicite, Marcello Magni, Kathrine Hunter, Lilo Bauer.

Noto per il doppiaggio di Liquid Snake nel videogioco Metal Gear Solid.

Ha prestato la sua voce per alcuni personaggi della serie Spyro the Dragon e Crash Bandicoot, partecipando anche al doppiaggio di numerosi videogiochi.

È stato telecronista di pallavolo e narratore nei documentari di Discovery Channel, BBC, Voce, Euronews, Bloomberg Television, National Geographic e Boomerang, Cartoon Network, AXN.

È stato inoltre la seconda voce del pupazzo il Capo di Art Attack.

Voce delle campagne pubblicitarie: Porsche, Q8, Monini, Gaviscon, Compass, Biotherm, Acchiappacolore, Spontex, Pril, Dercos, Sole piatti, Calgon.

www.andreapiovan.com

INFORMAZIONI

info@francagrimaldi.com - 329.2124554

Booking diretto:

Abano RITZ thermae & wellness hotel

via Monteortone, 19 - Abano Terme

049.8633444

www.abanoritz.it

abanoritz@abanoritz.it

Per garantire un’esperienza il più possibile personalizzata, il workshop è aperto ad un massimo di 10/15 partecipanti.

