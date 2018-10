C'era un volta un Rex, spettacolo per bambini "Il giardino del gigante" al cinema Rex

Al via anche quest’anno la rassegna teatrale “C’era una volta un Rex”, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Sette gli spettacoli in programma al Cinema Rex di Padova, dai testi originali alle fiabe classiche rilette per un pubblico contemporaneo, spaziando agilmente dal teatro d’attore a quello di figura e di narrazione. Ideata dal Gruppo Panta Rei e dal Cinema Rex, la rassegna avrà inizio domenica 28 ottobre.

Scopri il programma dell'intera rassegna

Domenica 27 gennaio - ore 16

Il giardino del gigante

Gruppo Panta Rei

Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle ore 16. Biglietto unico a 5 euro, acquistabile on-line sul sito www.cinemarex.it.

Domenica 17 febbraio - ore 16

La bella e la bestia

Teatro Blu

Domenica 10 marzo - ore 16

Il pesciolino d'oro

Gruppo Panta Rei

Appuntamento Fuori Rassegna

Domenica 24 marzo - ore 16

L’orco in scatola

Compagnia Teatrale Strapalco

Prezzi

Biglietto unico: 5 euro. Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito.

Vendita presso la biglietteria del cinema a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Acquisto on-line sul sito www.cinemarex.it. Qualora risultassero esauriti i biglietti on-line, contattare il Cinema Rex o il Gruppo Panta Rei per verificare la disponibilità di ulteriori posti. L’acquisto on-line prevede un costo di commissione di 0,50 euro.

Info

Gruppo Panta Rei

tel. 0424.572042 - mob. 340.7854728

info@gruppopantarei.it - www.gruppopantarei.it

Cinema Rex

Via Sant’Osvaldo, 2 - Padova

tel. 049.754116