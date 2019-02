Presentazione dei volumi di Edith Bruck al museo della Padova Ebraica

Raccontare il male, comporre il dolore

Un incontro per presentare due volumi di Edith Bruck:

"La rondine sul termosifone", Milano, La Nave di Teseo, 2017

"Versi vissuti. Poesie" (1975-1990), a cura di Michela Meschini, Macerata, eum, 2018

intervengono

Fabio Magro, letteratura italiana contemporanea

Franco Tomasi, letteratura italiana

Sarà presente l’autrice

Scopri tutti gli eventi di marzo al Museo della Padova Ebraica

Edith Bruck, di origine ungherese, è nata in una povera, numerosa famiglia ebrea. Nel 1944 il suo primo viaggio la porta, poco più che bambina, nel ghetto del capoluogo, e di lì ad Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Sopravvissuta alla deportazione, dopo anni di pellegrinaggio approda definitivamente in Italia, adottandone la lingua.

Nelle sue opere il più delle volte ha reso testimonianza dell’evento nero del XX secolo. Nella lunga carriera ha ricevuto diversi premi letterari ed è stata tradotta in più lingue.

"La rondine sul termosifone" è un memoir tenero e struggente, in cui la storia e le sue tragedie costituiscono lo sfondo al racconto dell’amore intimo e della dedizione dell'autrice per suo marito, il poeta Nelo Risi, scomparso nel 2015.

"Nascere per caso, nascere donna, nascere povera, nascere ebrea, è troppo, in una sola vita." (Versi vissuti. Poesie 1975-1990)